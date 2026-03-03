Segini Kisaran Gaji Pembalap Muda Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3

PENAMPILAN gemilang pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama di seri pembuka Moto3 Thailand 2026 langsung memicu rasa penasaran publik, tidak hanya soal performanya di lintasan, tetapi juga mengenai nilai kontrak dan pendapatannya. Sebagai pembalap pertama Indonesia yang menembus skuat elite Honda Team Asia, posisi Veda terbilang istimewa di tengah ketatnya persaingan finansial di kelas entry level Grand Prix.

Meskipun rincian kontrak Veda belum diumumkan secara resmi oleh Honda Team Asia maupun Astra Honda Racing Team, gambaran umum gaji pembalap Moto2 dan Moto3 sering kali disebut bak bumi dan langit jika dibandingkan dengan kelas MotoGP. Di kelas Moto3, mayoritas pembalap bahkan harus menyetorkan dana besar alias menjadi pay rider agar bisa mendapatkan kursi balapan.

1. Antara Gaji Profesional dan Status Pay Rider

Secara umum, pendapatan pembalap di kelas Moto2 dan Moto3 bergantung pada prestasi, nama besar, dan jenis kontraknya. Berdasarkan data industri, gaji di kelas menengah berkisar antara 30 ribu hingga 150 ribu Euro (Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar) per tahun.

Namun, di kelas Moto3, angkanya bisa jauh lebih rendah, bahkan banyak pembalap yang tidak menerima gaji sama sekali karena statusnya didukung penuh oleh sponsor pribadi atau keluarga.

Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Jika melihat rekam jejak juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, saat memulai debutnya di Moto3 pada usia 17 tahun, ia menerima gaji pokok sebesar 40 ribu Euro (sekitar Rp670 juta). Angka ini tergolong istimewa karena Martin direkrut berkat bakat spesialnya, sehingga ia tidak perlu membayar tim.

Kondisi serupa kemungkinan besar dialami Veda Ega, mengingat ia adalah anak emas Honda yang dipromosikan melalui jalur prestasi Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup, yang biasanya mendapatkan Kontrak Standar Tim.