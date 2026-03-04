Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Waketum PBSI Taufik Hidayat Kecam Keras Pelecehan Seksual di Olahraga Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |17:05 WIB
Waketum PBSI Taufik Hidayat Kecam Keras Pelecehan Seksual di Olahraga Indonesia
Taufik Hidayat mengecam keras terjadinya kasus pelecehan seksual di dunia olahraga Indonesia (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum PBSI, Taufik Hidayat, mengecam keras terjadinya kasus pelecehan seksual di dunia olahraga Tanah Air. Ia prihatin melihat atlet panjat tebing Indonesia menjadi korban.

Kecaman itu datang setelah ramai dugaan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Pelatnas panjat tebing. Hal itu terbongkar usai FPTI menonaktifkan pelatih kepala Hendra Basir.

1. Rusak Nilai Integritas

Ilustrasi Pelecehan Seksual (Freepik)

Taufik mengatakan kasus pelecehan seksual merusak nilai-nilai dan integritas dalam olahraga. Pria yang juga menjabat sebagai Wamenpora RI Itu mendorong ada sanksi tegas untuk para pelaku.

“Kami menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras segala bentuk pelecehan seksual yang terjadi di dunia olahraga,” kata Taufik dalam rilis resmi Kemenpora RI, Rabu (4/3/2026).

“Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Sanksi harus tegas,” tegas pria asal Jawa Barat tersebut.

2. Tidak Ada Toleransi

Lebih lanjut, Taufik menilai pelecehan seksual, kekerasan fisik maupun intimidasi di dunia olahraga sangat tidak dibenarkan. Tidak hanya merusak marwah dalam dunia olahraga, ia mengatakan tindakan tak terpuji itu menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

 

Halaman:
1 2
