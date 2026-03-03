Senasib dengan Marc Marquez, Joan Mir Ngomel Usai Gagal Finis di MotoGP Thailand 2026

Joan Mir marah-marah setelah gagal finis di MotoGP Thailand 2026 gara-gara masalah ban seperti Marc Marquez (Foto: HRC)

BURIRAM – Problem dengan ban tidak hanya dialami Marc Marquez saja pada MotoGP Thailand 2026. Joan Mir juga gagal finis akibat masalah dengan karet hitamnya di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu 1 Maret 2026 siang WIB.

Marquez harus mengakhiri balapan lebih cepat di putaran ke-21 dari 26. Motor Ducati Desmosedici GP26 miliknya mengalami pecah ban hingga velg-nya patah usai melindas kerb di sirkuit.

1. Aneh

Marc Marquez alami pecah ban di MotoGP Thailand 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Mundurnya Marquez membuat Mir sempat naik ke posisi lima pada balapan tersebut. Sayangnya, rider Honda HRC Castrol itu juga harus mengakhiri lomba lebih cepat tak lama kemudian.

Diketahui, Mir juga mengalami masalah dengan bannya alias senasib dengan Marquez. Bedanya, karet hitam di motor Honda RC213V miliknya tidak pecah.

“Saya menikmati balapan itu selama 22 putaran sampai saya mengalami masalah dengan ‘penyuplai eksternal,’” kata Mir, merujuk pada Michelin selaku pemasok ban tunggal di MotoGP, dikutip dari Crash, Selasa (3/3/2026).

“Kami harus memeriksa apa yang terjadi karena itu sungguh aneh. Normalnya, Anda tidak merasakan kehilangan (daya cengkeram), tapi dalam kasus ini, saya terpaksa mengakhiri lomba,” sembur juara dunia MotoGP 2020 itu.