3 Unggulan Tunggal Putra Gugur di 32 Besar All England 2026, Peluang Jonatan Christie Juara?

SEBANYAK 3 unggulan tunggal putra gugur di 32 besar All England 2026, yakni Shi Yu Qi (China), Anders Antonsen (Denmark) dan Alex Lanier (Prancis). Apakah ini pertanda Jonatan Christie akan menjadi jawara tunggal putra All England 2026?

1. Kejutan di 32 Besar All England 2026

Shi Yu Qi dihadapkan dengan tunggal putra India, Lakhsya Sen, di babak 32 besar All England 2026 yang digelar di Utilita Arena Birmingham, Birmingham, Inggris pada Selasa, 3 Maret 2026. Melalui pertandingan tiga game, Shi Yui Qi yang menempati unggulan pertama kalah 21-23, 21-19 dan 17-21.

Shi Yu Qi gugur di 32 besar All England Open 2026

Kekalahan ini praktis mengejutkan karena Shi Yui Qi memiliki pengalaman panjang di All England. Ia tercatat sebagai juara All England 2018 dan 2025.

Bagaimana dengan Anders Antonsen? Unggulan ketiga asal Denmark ini dihajar tunggal putra Jepang, Koki Watanabe. Setelah melalui pertandingan dua game, Anders Antonsen kalah 8-21 dan 12-21.

Terakhir, ada Alex Lanier. Jagoan Prancis ini dihajar pebulu tangkis asal Kanada, Victor Lai. Victor Lai menang 21-12, 21-23 dan 23-21.

2. Peluang Jonatan Christie Juara All England 2026

Seiring tersingkirnya nama-nama di atas, mempermudah jalan Jonatan Christie ke final All England 2026. Jika sesuai rencana, Jonatan Christie yang ditempatkan sebagai unggulan keempat akan bersua unggulan ketiga asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn, di semifinal.