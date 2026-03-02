Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Moto3 Asal Indonesia yang Pernah Dinasihati Marc Marquez

KISAH Veda Ega Pratama menarik untuk diulas. Sebab, pembalap asal Indonesia itu pernah mendapat nasihat berharga dari seorang Marc Marquez!

Veda Ega tengah mencuri perhatian berkat debut impresifnya di ajang Moto3 Thailand 2026. Ia sukses finis di posisi lima pada balapan di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Minggu 1 Maret 2026 siang WIB.

1. Sejarah

Dalam lomba sepanjang 19 putaran itu, Veda sejatinya sempat menghuni posisi tiga. Sayangnya, ia kalah dalam hal pengalaman dari lawan-lawannya yang lebih dulu mentas di Moto3.

Pun begitu, Veda sudah mencatatkan sejarah sebagai pembalap asal Indonesia pertama yang finis di lima besar dalam ajang balapan Grand Prix. Tentu saja, kiprahnya bikin masyarakat Tanah Air gembira.

2. Nasihat dari Marc Marquez

Kehebatan Vega sejatinya sudah dilihat oleh Marquez saat masih balapan di Asia Talent Cup pada 2023 hingga 2024. Hal itu berlanjut saat sang pembalap jadi runner up Red Bull Rookies Cup 2025.

Tentu, keterampilan tersebut tak terlepas dari wejangan berharga Marquez. Keduanya pernah berbincang pada 2023. Saat itu, Veda bertanya apa kiat-kiat dari sang juara dunia MotoGP agar fokus jelang balapan.