Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Terpuruk di MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez Minta Fans Jangan Panik

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |07:57 WIB
Ducati Terpuruk di MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez Minta Fans Jangan Panik
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menyadari dominasi Ducati yang tampak tak tergoyahkan akhirnya runtuh di MotoGP Thailad 2026. Untuk pertama kalinya sejak GP Inggris 2021, pabrikan asal Borgo Panigale itu gagal menempatkan satu pun pembalapnya di podium.

Hasil balapan utama di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu 1 Maret 2026 kemarin sekaligus memutus rekor fantastis 88 balapan berturut-turut dengan raihan podium bagi Ducati. Namun, sang juara bertahan Marc Marquez menolak untuk menekan tombol panik.

1. Berakhirnya Rekor Bersejarah

Ya, akhir pekan di Thailand menjadi mimpi buruk bagi Ducati. Di saat Aprilia berpesta lewat kemenangan Marco Bezzecchi, pembalap terbaik Ducati hanya mampu finis di posisi keenam melalui Fabio Di Giannantonio.

Bos Ducati, Davide Tardozzi bahkan mengakui timnya masih kebingungan mencari penyebab kemerosotan performa mereka. Apalagi mengingat mereka tampil sangat kuat dalam tes resmi di sirkuit yang sama hanya seminggu sebelumnya.

Marc Marquez pun sebenarnya memiliki peluang besar untuk menyelamatkan muka Ducati. Sempat tercecer di awal laga demi menjaga kondisi bahunya yang belum 100%, Marquez mulai melancarkan serangan saat balapan menyisakan 10 putaran.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Sayangnya, ambisi naik podium kandas di lap 21 akibat kegagalan roda belakang yang fatal. Marquez yang mengakui merasa aneh dengan insiden pecan ban tersebut tetap bersyukur karena tak mengalami kecelakaan.

"Sangat aneh karena peleknya sampai rusak total. Saya merasa beruntung tidak mengalami highside yang parah," ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Senin (2/3/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204403/simak_kisah_veda_ega_pratama_yang_pernah_dapat_nasihat_berharga_dari_marc_marquez-9VAQ_large.jpg
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Moto3 Asal Indonesia yang Pernah Dinasihati Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204404/kelancaran_penyelenggaraan_motogp_2026_bisa_terganggu_akibat_situasi_di_timur_tengah-QxVB_large.jpg
Perang Israel-AS vs Iran Ganggu Kelancaran MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204416/marc_marquez_kecewa_berat_usai_gagal_finis_pada_motogp_thailand_2026-8Wsa_large.jpg
Marc Marquez Kecewa Berat Gagal Finis karena Pecah Ban di MotoGP Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204401/simak_klasemen_motogp_2026_usai_motogp_thailand_2026_di_mana_pedro_acosta_sukses_jadi_pemuncak-tF7f_large.jpg
Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Thailand: Marc Marquez Posisi 8, Pedro Acosta Ungguli Marco Bezzecchi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204388/marc_marquez_mengalami_nasib_apes_di_motogp_thailand_2026-fs4B_large.jpg
Apesnya Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026: Kena Penalti hingga Gagal Finis karena Pecah Ban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204382/marco_bezzecchi_jadi_pemenang_balapan_motogp_thailand_2026_di_saat_marc_marquez_gagal_finis-aoKU_large.jpg
Hasil Race MotoGP Thailand 2026: Marc Marquez Gagal Finis, Marco Bezzecchi Jadi Pemenang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement