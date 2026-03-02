Ducati Terpuruk di MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez Minta Fans Jangan Panik

BURIRAM – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menyadari dominasi Ducati yang tampak tak tergoyahkan akhirnya runtuh di MotoGP Thailad 2026. Untuk pertama kalinya sejak GP Inggris 2021, pabrikan asal Borgo Panigale itu gagal menempatkan satu pun pembalapnya di podium.

Hasil balapan utama di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu 1 Maret 2026 kemarin sekaligus memutus rekor fantastis 88 balapan berturut-turut dengan raihan podium bagi Ducati. Namun, sang juara bertahan Marc Marquez menolak untuk menekan tombol panik.

1. Berakhirnya Rekor Bersejarah

Ya, akhir pekan di Thailand menjadi mimpi buruk bagi Ducati. Di saat Aprilia berpesta lewat kemenangan Marco Bezzecchi, pembalap terbaik Ducati hanya mampu finis di posisi keenam melalui Fabio Di Giannantonio.

Bos Ducati, Davide Tardozzi bahkan mengakui timnya masih kebingungan mencari penyebab kemerosotan performa mereka. Apalagi mengingat mereka tampil sangat kuat dalam tes resmi di sirkuit yang sama hanya seminggu sebelumnya.

Marc Marquez pun sebenarnya memiliki peluang besar untuk menyelamatkan muka Ducati. Sempat tercecer di awal laga demi menjaga kondisi bahunya yang belum 100%, Marquez mulai melancarkan serangan saat balapan menyisakan 10 putaran.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Sayangnya, ambisi naik podium kandas di lap 21 akibat kegagalan roda belakang yang fatal. Marquez yang mengakui merasa aneh dengan insiden pecan ban tersebut tetap bersyukur karena tak mengalami kecelakaan.

"Sangat aneh karena peleknya sampai rusak total. Saya merasa beruntung tidak mengalami highside yang parah," ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Senin (2/3/2026).