Indonesia Lolos Piala Thomas 2026, Alwi Farhan Yakin Merah Putih Bisa Bersaing

Alwi Farhan yakin Tim Bulu Tangkis Indonesia bisa bersaing di Piala Thomas 2026 (Foto: PBSI)

JAKARTA – Tim Bulu Tangkis Indonesia lolos ke Piala Thomas 2026. Tunggal putra Alwi Farhan yakin skuad Merah Putih bisa bersaing di ajang beregu paling bergengsi tersebut.

Indonesia menjadi salah satu negara yang lolos ke Piala Thomas usai menembus semifinal di Badminton Asia Team Championships 2026. Alwi sendiri absen dalam ajang tersebut.

1. Masuk Skuad

Meski begitu, Alwi tetap dijagokan akan mengisi skuad di Piala Thomas 2026. Terlebih, pemain berusia 20 tahun itu tengah menempati ranking 14 dunia sekaligus menjadi tunggal putra terbaik kedua milik Indonesia.

Menatap Piala Thomas 2026, Alwi yakin dengan skuad yang dimiliki, Indonesia akan bisa bersaing. Meski masih berusia muda, tetapi jawara Indonesia Masters 2026 itu sudah mulai menunjukkan taringnya.

"Dari negara lain juga ada jagoan masing-masing. Tapi saya yakin komposisi di tunggal dan ganda yakin bisa bersaing di Thomas," ucap Alwi di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).