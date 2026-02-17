3 Negara Calon Kuat Juara Piala Thomas 2026, Nomor 1 Indonesia!

SEBANYAK 3 negara calon kuat juara Piala Thomas 2026 akan diulas Okezone. Piala Thomas 2026 akan dilangsungkan si Horsens, Denmark pada 24 April hingga 3 Mei 2026.

Turnamen ini merupakan ajang paling bergengsi di nomor beregu putra. Setelah China menjadi jawara edisi 2024, siapa yang akan menjadi kampiun Piala Thomas 2026?

Berikut 3 negara calon kuat juara Piala Thomas 2026:

1. Indonesia

Indonesia merupakan tim dengan gelar terbanyak di Piala Thomas, yakni 14 kali. Gelar terakhir yang didapatkan pada 2020 setelah menang 3-0 atas China di partai puncak.

Peluang Indonesia mengulangi pencapaian pada 2020 terbuka lebar. Indonesia sekarang memiliki sederet pemain top di sector tunggal putra seperti Jonatan Christie, Alwi Farhan hingga Moh Zaki Ubaidillah.

Jika dibutuhkan, Anthony Ginting juga dapat diandalkan sebagai tunggal putra ketiga. Tak sampai di situ, Indonesia juga memiliki sederet pemain berkualitas di nomor ganda putra.

Beberapa di antaranya Fajar/Fikri, Sabar/Reza, Leo/Bagas hingga Raymond/Indra. Jadi, sanggup meraih gelar Piala Thomas lagi, Indonesia?