Kisah Wang Chi-Lin, Pebulu Tangkis Peraih 2 Emas Olimpiade yang Idolai Ahsan/Hendra Kini Segera Jadi Ayah

KISAH Wang Chi-Lin menarik diulas. Pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade ini diketahui begitu mengidolai ganda putra legendaris Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Kini, kabar baru datang dari sosok Wang Chi-Lin. Pebulu tangkis asal Taiwan itu dikabarkan segera menjadi ayah.

1. Idolai Ahsan/Henda

Prestasi manis diukir Wang Chi-lin di sektor ganda putra. Duetnya dengan Lee Yang bahkan berhasil membuahkan 2 medali emas Olimpiade!

Medali itu diraihnya secara beruntun di Olimpiade Tokyo 2022 dan juga Olimpiade Paris 2024. Pencapaian ini membawa Lee/Wang ukir sejarah. Mereka menjadi pasangan ganda putra pertama yang mampu mempertahankan medali emas Olimpiade.

Di balik kariernya yang mentereng, Wang Chi-lin serta rekan duet lamanya, Lee Yang, diketahui begitu mengidolai Ahsan/Hendra. Mereka kerap blak-blakan mengutarakan rasa hormat dan kagumnya terhadap Ahsan/Hendra, termasuk usai Olimpiade Tokyo 2020. Kala itu, mereka kalahkan Ahsan/Hendra.

Kini, Wang Chi-lin sendiri sudah tak berduet dengan Lee Yang. Pasalnya, Lee Yang sudah resmi pensiun usai meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Wang pun diduetkan dengan Chiu Hsiang-chieh.

Duet baru ini bisa tampil gacor. Wang/Chiu bahkan sudah naik podium juara di beberapa turnamen, salah satunya di Taipei Open 2025. Lalu, mereka juga kampiun di Hylo Open 2025 usai kalahkan wakil Tanah Air, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.