HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal Skotlandia Kirsty Gilmour, Ternyata Pernah Magang di Pelatnas PBSI Cipayung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |13:02 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal Skotlandia Kirsty Gilmour, Ternyata Pernah Magang di Pelatnas PBSI Cipayung
Simak kisah pebulu tangkis cantik Kirsty Gilmour yang pernah magang di Pelatnas PBSI menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@badminton_europe)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis cantik Kirsty Gilmour menarik untuk diulas. Sebab, perempuan asal Skotlandia itu ternyata pernah magang di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur!

Gilmour merupakan salah satu pebulu tangkis papan atas di negaranya. Ia tercatat pernah lima kali jadi runner up Kejuaraan Eropa di sektor tunggal putri plus empat gelar di BWF World Tour dan Grand Prix.

Kirsty Gilmour

Kemudian, Gilmour juga membawa Tim Bulu Tangkis Skotlandia dua kali meraih perunggu di Kejuaraan Beregu Eropa. Tidak heran bila pebulu tangkis berusia 32 tahun itu cukup dipandang di negara asalnya.

1. Magang di Cipayung

Siapa sangka, Gilmour ternyata pernah magang alias menumpang latihan di Pelatnas PBSI, Jakarta, pada 2016. Ia berguru untuk persiapan Indonesia Open Superseries Premier bersama Carolina Marin.

“Mereka pemain top dunia. Kapan lagi pemain kita mendapat kesempatan bertanding dengan mereka. Di turnamen resmi, mereka sulit bertemu,” kata Sekjen PBSI kala itu Achmad Budiharto, ketika ditanya media, dikutip Rabu (18/2/2026).

“Pada akhirnya lebih banyak manfaat yang kita ambil dari mengizinkan kedua pemain itu berlatih di sini,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
