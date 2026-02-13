Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Siap Debut di All England 2026: Wujudkan Mimpi di Turnamen Paling Bergengsi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |03:01 WIB
Alwi Farhan Siap Debut di All England 2026: Wujudkan Mimpi di Turnamen Paling Bergengsi
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, tidak dapat menyembunyikan rasa antusiasnya menjelang penampilan perdana di All England 2026. Bagi pemain berusia 20 tahun tersebut, kesempatan menginjakkan kaki di kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia itu adalah momen bersejarah yang selama ini ia nantikan dalam karier profesionalnya.

Sejatinya, ini bukan kali pertama Alwi turun di turnamen BWF berlevel Super 1000. Pemain kelahiran Solo tersebut sudah pernah mencicipi turnamen dengan kelas serupa pada ajang Indonesia Open 2025, China Open 2025, dan Malaysia Open 2026.

“Sebenarnya kan turnamen ini Super 1000 sudah yang keempat ya, rasanya sama aja,” kata Alwi saat ditemui di Pelatnas Cipayung, Jumat (13/2/2026).

Namun khusus All England, ini akan menjadi penampilan perdana Alwi. Juara Indonesia Masters 2026 itu mengaku sangat senang dan antusias menyambut kejuaraan yang selama ini diimpikannya.

Alwi Farhan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Alwi Farhan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Panggung Impian Setiap Atlet

“Tapi main di Birmingham Arena suatu mimpi yang sebentar lagi akan jadi kenyataan. Pastinya senang, excited. Saya ingin mempersiapkan diri saya sebaik mungkin,” sambung Alwi.

Kejuaraan All England bisa dibilang menjadi impian bagi pebulu tangkis di seluruh dunia. Pasalnya, turnamen tersebut merupakan ajang bulu tangkis tertua sekaligus salah satu yang paling bergengsi, yang telah dihelat sejak tahun 1899.

 

