HOME SPORTS MOTOGP

Kabar Terbaru Casey Stoner: Bertekad Kembali Berkendara di 2026 Usai Kondisi Kesehatan Menurun

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |17:34 WIB
Kabar Terbaru Casey Stoner: Bertekad Kembali Berkendara di 2026 Usai Kondisi Kesehatan Menurun
Legenda MotoGP, Casey Stoner. (Foto: Instagram/official_cs27)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Casey Stoner, mengungkapkan harapannya untuk bisa kembali menikmati hobi berkendara motor pada tahun 2026. Keinginan ini muncul setelah pembalap asal Australia tersebut sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan yang cukup signifikan pada akhir tahun 2025 lalu.

Stoner, yang dikenal melalui karier gemilangnya di MotoGP, telah lama berjuang melawan diagnosis kelelahan kronis (chronic fatigue) sejak 2020. Penyakit yang sulit diprediksi tingkat keparahannya ini kembali memaksanya untuk menjauh dari lintasan balap dalam beberapa bulan terakhir.

1. Sempat Terserang Virus

Sebelum kondisi kesehatannya merosot, Stoner sebenarnya merasa sangat puas dengan tingkat kebugarannya sepanjang tahun 2025. Ia bahkan mulai aktif kembali bersepeda. Namun, momentum positif tersebut seketika terhenti setelah ia kembali dari perjalanan ke Eropa.

"Sayangnya, beberapa bulan lalu kesehatan saya kembali menurun, jadi saya belum menghabiskan waktu sama sekali di atas motor," ungkap Stoner kepada Crash, dikutip Selasa (17/2/2026).

Casey Stoner. (ig/official_cs27)
Casey Stoner. (ig/official_cs27)

Stoner menjelaskan serangan virus yang didapatnya sepulang dari Eropa memicu kembali sindrom kelelahan kronisnya. Akibatnya, pemenang gelar juara dunia dua kali ini harus mengambil langkah mundur dan beristirahat total, meski ia berharap tahun ini segalanya bisa mengarah ke jalur yang benar.

 

Telusuri berita Sport lainnya
