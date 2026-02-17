Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik Melati Daeva Oktavianti: Dulu Pernah Benci Bulu Tangkis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |00:01 WIB
Kisah Unik Melati Daeva Oktavianti: Dulu Pernah Benci Bulu Tangkis
Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Melati Daeva Oktavianti. (Foto: Instagram/melatidaeva)
SIAPA sangka, salah satu srikandi terbaik bulu tangkis Indonesia di sektor ganda campuran, Melati Daeva Oktavianti, awalnya memulai karier dengan rasa enggan. Atlet yang dikenal memiliki paras menawan dan senyum ikonik ini ternyata sempat membenci olahraga tepok bulu sebelum akhirnya menjadi idola pencinta bulu tangkis dunia.

Jalan hidup Melati berubah berkat peran sang ayah yang tak henti mengenalkannya pada raket dan teknik-teknik dasar. Dorongan tersebut perlahan mengubah kebencian menjadi gairah, hingga akhirnya ia memantapkan hati untuk serius di dunia atlet dan menembus seleksi ketat klub legendaris, PB Djarum, pada usia 14 tahun.

1. Era Keemasan Bersama Praveen Jordan

Nama Melati mencapai puncak popularitas dan prestasi saat dipasangkan dengan Praveen Jordan. Pasangan ini menjadi momok menakutkan di sektor ganda campuran dunia. Sinergi keduanya di lapangan tidak hanya memikat lewat teknik, tetapi juga lewat rentetan gelar bergengsi yang mereka raih.

Puncak kejayaan mereka terjadi pada rentang waktu 2019 hingga 2020. Pasangan yang dijuluki "The Honey Couple" ini sukses memborong gelar juara di Denmark Open 2019 dan French Open 2019 secara beruntun.

Puncaknya, Praveen/Melati berhasil menorehkan tinta emas dengan menjuarai All England Open 2020, sebuah prestasi yang mengukuhkan posisi mereka sebagai ganda campuran nomor satu di Indonesia dan bertengger di peringkat empat dunia.

Praveen Jordan/Melati Daeva
Praveen Jordan/Melati Daeva

2. Babak Baru

Setiap atlet pasti melewati masa pasang surut. Setelah badai cedera menimpa Praveen Jordan, performa pasangan ini sempat mengalami penurunan signifikan.

 

