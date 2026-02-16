Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Persahabatan Greysia Polii dan Chang Ye-na, saat Empati Meruntuhkan Tembok Rivalitas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |21:33 WIB
Kisah Persahabatan Greysia Polii dan Chang Ye-na, saat Empati Meruntuhkan Tembok Rivalitas
Greysia Polii memiliki hubungan dekat dengan mantan pemain ganda putri Korea Selatan, Chang Ye-na. (Foto: Instagram/yena1213)
A
A
A

DALAM pertandingan bulu tangkis, mereka adalah musuh bebuyutan yang saling beradu strategi demi harga diri bangsa. Namun, di balik sengitnya persaingan sektor ganda putri dunia, terselip sebuah kisah persahabatan luar biasa antara legenda Indonesia, Greysia Polii, dan bintang Korea Selatan, Chang Ye-na.

Hubungan keduanya menjadi bukti nyata bahwa sportivitas sejati melampaui sekadar menang atau kalah. Meskipun kini keduanya telah sama-sama menikmati masa pensiun, memori tentang bagaimana hubungan mereka bermula tetap menjadi cerita hangat di kalangan pencinta bulu tangkis.

Siapa sangka, benih kedekatan mereka justru tumbuh di tengah salah satu momen paling menyakitkan dalam karier Chang Ye-na.

1. Keajaiban Doa di Tengah Pupusnya Harapan Olimpiade

Titik balik hubungan mereka terjadi pada ajang Badminton Asia Championships 2016. Saat itu, nasib Chang Ye-na dan pasangannya, Lee So-hee, untuk melaju ke Olimpiade Rio 2016 bergantung pada hasil pertandingan Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari melawan wakil Jepang.

Sayangnya, Greysia/Nitya kalah, yang secara matematis menutup peluang Chang Ye-na menuju Brasil. Di saat Chang Ye-na merasa hancur, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan itu datang dari Greysia Polii. Bukan sekadar basa-basi, Greysia mengirimkan rasa empati yang mendalam.

Greysia Polii. Chang Ye-na. ig/yena1213
Greysia Polii. Chang Ye-na. ig/yena1213

"I’m so sorry for you. Tapi semua ini belum berakhir... Mari kita berdoa bersama, saya akan berdoa untukmu," tulis Greysia kala itu.

Chang Ye-na mengaku sangat terkejut sekaligus tersentuh. Ia merasa bingung mengapa seorang rival yang tidak satu negara bisa begitu peduli dengan kegagalannya.

Dukungan Greysia di masa-masa penuh tekanan itulah yang akhirnya meruntuhkan kecanggungan di antara mereka dan mengubah status "lawan" menjadi "kawan dekat".

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/40/3201970/li_junhui_bersama_liu_yuchen-JQEB_large.jpg
Kisah Kocak Mantan Ganda Putra No 1 China Li Junhui, Gagal Selebrasi Buka Baju Usai Kalahkan Ahsan/Hendra di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/40/3201930/wang_chi_lin-2fzm_large.jpg
Kisah Wang Chi-Lin, Pebulu Tangkis Peraih 2 Emas Olimpiade yang Idolai Ahsan/Hendra Kini Segera Jadi Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/40/3201905/taufik_aderya_dan_apriyani_rahayu-pwuU_large.jpg
3 Duet Baru di Ganda Campuran Pelatnas PBSI, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/40/3201823/jolin_angelia-kHDg_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Jolin Angelia, dari Latihan Gila-gilaan hingga Wujudkan Mimpi Masuk Pelatnas Cipayung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/40/3201818/susy_susanti-asvp_large.jpg
Kisah Sedih Susy Susanti, sang Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Berjodoh dengan Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/40/3201789/handoko_yusuf_wijayanto-09TI_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Handoko Yusuf, Penakluk Li Shi Feng yang Kini Menjemput Mimpi di Amerika Serikat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement