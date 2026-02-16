Kisah Persahabatan Greysia Polii dan Chang Ye-na, saat Empati Meruntuhkan Tembok Rivalitas

Greysia Polii memiliki hubungan dekat dengan mantan pemain ganda putri Korea Selatan, Chang Ye-na. (Foto: Instagram/yena1213)

DALAM pertandingan bulu tangkis, mereka adalah musuh bebuyutan yang saling beradu strategi demi harga diri bangsa. Namun, di balik sengitnya persaingan sektor ganda putri dunia, terselip sebuah kisah persahabatan luar biasa antara legenda Indonesia, Greysia Polii, dan bintang Korea Selatan, Chang Ye-na.

Hubungan keduanya menjadi bukti nyata bahwa sportivitas sejati melampaui sekadar menang atau kalah. Meskipun kini keduanya telah sama-sama menikmati masa pensiun, memori tentang bagaimana hubungan mereka bermula tetap menjadi cerita hangat di kalangan pencinta bulu tangkis.

Siapa sangka, benih kedekatan mereka justru tumbuh di tengah salah satu momen paling menyakitkan dalam karier Chang Ye-na.

1. Keajaiban Doa di Tengah Pupusnya Harapan Olimpiade

Titik balik hubungan mereka terjadi pada ajang Badminton Asia Championships 2016. Saat itu, nasib Chang Ye-na dan pasangannya, Lee So-hee, untuk melaju ke Olimpiade Rio 2016 bergantung pada hasil pertandingan Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari melawan wakil Jepang.

Sayangnya, Greysia/Nitya kalah, yang secara matematis menutup peluang Chang Ye-na menuju Brasil. Di saat Chang Ye-na merasa hancur, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan itu datang dari Greysia Polii. Bukan sekadar basa-basi, Greysia mengirimkan rasa empati yang mendalam.

Greysia Polii. Chang Ye-na. ig/yena1213

"I’m so sorry for you. Tapi semua ini belum berakhir... Mari kita berdoa bersama, saya akan berdoa untukmu," tulis Greysia kala itu.

Chang Ye-na mengaku sangat terkejut sekaligus tersentuh. Ia merasa bingung mengapa seorang rival yang tidak satu negara bisa begitu peduli dengan kegagalannya.

Dukungan Greysia di masa-masa penuh tekanan itulah yang akhirnya meruntuhkan kecanggungan di antara mereka dan mengubah status "lawan" menjadi "kawan dekat".