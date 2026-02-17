Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tensi Memanas! Mike Tyson dan Floyd Mayweather Saling Lempar Ancaman Jelang Duel di Kongo

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |22:16 WIB
Tensi Memanas! Mike Tyson dan Floyd Mayweather Saling Lempar Ancaman Jelang Duel di Kongo
Legenda tinju dunia, Mike Tyson. (Foto: Instagram/miketyson)
A
A
A

DUNIA tinju kembali dikejutkan dengan pengumuman pertarungan yang selama ini dianggap mustahil. Dua ikon lintas generasi dan lintas kelas berat, Mike Tyson dan Floyd Mayweather, dipastikan akan saling berhadapan dalam sebuah laga eksibisi spektakuler.

Jurnalis ternama Mike Coppinger mengungkapkan duel gila ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026. Menariknya, lokasi yang dipilih adalah Kongo, sebuah negara di Afrika yang memiliki nilai sejarah tinggi di dunia tinju.

ongo pernah menjadi saksi bisu duel legendaris "Rumble in the Jungle" antara Muhammad Ali dan George Foreman pada tahun 1974 silam.

1. Kembalinya si Leher Beton

Bagi Mike Tyson, ini adalah kemunculan pertamanya di ring sejak kekalahannya dari Jake Paul pada November 2024. Meski usianya sudah tidak muda lagi, "Iron Mike" tampak sangat antusias sekaligus heran dengan keberanian Mayweather menantangnya.

"Saya masih tidak percaya Floyd benar-benar ingin melakukan ini. Ini akan sangat merugikan kesehatannya, tapi dia menginginkannya, jadi kontrak sudah ditandatangani dan ini akan terjadi!" ujar Tyson, melansir dari Give Me Sport, Selasa (17/2/2026).

Mike Tyson
Mike Tyson

Di sisi lain, Floyd Mayweather yang pensiun dengan rekor tak terkalahkan 50-0 tetap merasa tak tergoyahkan. Baginya, Tyson hanyalah nama besar lain yang tidak akan mampu menodai warisannya.

"Saya adalah yang terbaik di bisnis tinju. Eksibisi ini akan memberikan apa yang diinginkan para penggemar," balas Mayweather.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/43/3202019/mike_tyson_berpotensi_kalah_dari_floyd_mayweather_jr_miketyson-zTOE_large.jpg
Floyd Mayweather Jr Pukul KO Legenda Tinju Mike Tyson pada 25 April 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/43/3199471/indonesia_dipercaya_menjadi_tuan_rumah_kejuaraan_tinju_asia_u_19_dan_u_23_2026-ytzg_large.jpeg
Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189499/hs_fighting_championship-ZCxc_large.jpg
HS Fighting Championship: Malam Pertarungan Para Bintang, Tonton Eksklusif Mulai Rp29.000 di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188426/iba_world_mens_boxing_championship_2025-mMwq_large.jpg
Link Live Streaming IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement