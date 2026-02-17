Tensi Memanas! Mike Tyson dan Floyd Mayweather Saling Lempar Ancaman Jelang Duel di Kongo

DUNIA tinju kembali dikejutkan dengan pengumuman pertarungan yang selama ini dianggap mustahil. Dua ikon lintas generasi dan lintas kelas berat, Mike Tyson dan Floyd Mayweather, dipastikan akan saling berhadapan dalam sebuah laga eksibisi spektakuler.

Jurnalis ternama Mike Coppinger mengungkapkan duel gila ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026. Menariknya, lokasi yang dipilih adalah Kongo, sebuah negara di Afrika yang memiliki nilai sejarah tinggi di dunia tinju.

ongo pernah menjadi saksi bisu duel legendaris "Rumble in the Jungle" antara Muhammad Ali dan George Foreman pada tahun 1974 silam.

1. Kembalinya si Leher Beton

Bagi Mike Tyson, ini adalah kemunculan pertamanya di ring sejak kekalahannya dari Jake Paul pada November 2024. Meski usianya sudah tidak muda lagi, "Iron Mike" tampak sangat antusias sekaligus heran dengan keberanian Mayweather menantangnya.

"Saya masih tidak percaya Floyd benar-benar ingin melakukan ini. Ini akan sangat merugikan kesehatannya, tapi dia menginginkannya, jadi kontrak sudah ditandatangani dan ini akan terjadi!" ujar Tyson, melansir dari Give Me Sport, Selasa (17/2/2026).

Mike Tyson

Di sisi lain, Floyd Mayweather yang pensiun dengan rekor tak terkalahkan 50-0 tetap merasa tak tergoyahkan. Baginya, Tyson hanyalah nama besar lain yang tidak akan mampu menodai warisannya.

"Saya adalah yang terbaik di bisnis tinju. Eksibisi ini akan memberikan apa yang diinginkan para penggemar," balas Mayweather.