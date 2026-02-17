Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Cuma Cepat, Casey Stoner Bocorkan Kekuatan Baru Marc Marquez di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |04:01 WIB
Bukan Cuma Cepat, Casey Stoner Bocorkan Kekuatan Baru Marc Marquez di MotoGP 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Casey Stoner, memberikan peringatan keras kepada para pesaing Marc Marquez agar tidak hanya terpaku pada catatan waktu dan kecepatan sang juara bertahan di MotoGP 2026. Stoner menekankan para pembalap lain harus lebih peka terhadap manuver serta kecerdasan luar biasa Marquez dalam membaca situasi balapan di lintasan.

Marc Marquez menyongsong musim baru dengan status sebagai juara MotoGP 2025. Dengan tambahan gelar tersebut, pembalap asal Spanyol ini kini telah mengoleksi tujuh gelar juara dunia di kelas utama balap motor paling bergengsi tersebut.

Casey Stoner menilai Marc Marquez terus berevolusi menjadi pembalap yang lebih komplet di setiap seri. Menurutnya, pemegang nomor 93 itu tidak lagi hanya fokus pada kecepatan murni, melainkan juga pada kemampuan membaca kondisi balapan serta kepekaan yang mendalam terhadap perilaku motornya.

1. Kekuatan Sabar dan Manajemen Ban

"Apa yang telah ia capai selama beberapa tahun terakhir ini, yang merupakan masa sulit baginya, hanyalah mengembangkan tingkat kekuatan, kecerdasan, dan kesabaran yang lebih tinggi," kata Casey Stoner dilansir dari Motosan, Selasa (17/2/2026).

“Itulah yang tampaknya luput dari perhatian semua pesaingnya saat ini. Sepertinya tidak ada yang mengerti apa yang dia lakukan dalam balapan untuk menghemat ban dan hal-hal semacam itu," tambahnya.

Casey Stoner. (ig/official_cs27)
Casey Stoner. (ig/official_cs27)

2. Kerugian Meremehkan Strategi Marquez

Pria berusia 40 tahun itu menyatakan bahwa jika pembalap lain hanya menilai Marc Marquez dari aspek kecepatan semata, maka itu adalah sebuah kerugian besar. Hal tersebut justru akan memberikan jalan bagi Marquez untuk mendominasi balapan melalui kombinasi kecerdasan, kualitas teknis, dan pengalamannya yang matang.

 

