Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Luca Marini Tuduh Marc Marquez Jadi Penyebab Utama Honda Tertinggal dari Tim Lain di MotoGP

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |01:01 WIB
Luca Marini Tuduh Marc Marquez Jadi Penyebab Utama Honda Tertinggal dari Tim Lain di MotoGP
Pembalap Tim Honda HRC Castrol, Luca Marini. (Foto: Instagram/lucamarini10)
A
A
A

AALST – Pembalap Tim Honda HRC Castrol, Luca Marini, mengungkapkan timnya sempat terlalu mengandalkan sosok Marc Marquez dibandingkan fokus meningkatkan kualitas teknis motor. Ketergantungan yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut diakui menjadi penyebab utama pabrikan asal Jepang ini telat berkembang di persaingan MotoGP.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez membela Honda sejak 2013 hingga akhirnya hengkang pada 2023. Dalam kurun waktu satu dekade tersebut, pembalap berjuluk The Baby Alien itu sukses mempersembahkan enam gelar juara dunia MotoGP bagi Honda.

1. Bayang-bayang Bakat sang Juara

Luca Marini menjelaskan setelah kepindahan Marc Marquez, barulah timnya benar-benar fokus berbenah secara menyeluruh. Meskipun langkah ini tergolong terlambat, hal tersebut menjadi sinyal positif bahwa Honda sedang berupaya keras untuk kembali meramaikan persaingan di papan atas klasemen.

Jika menilik klasemen konstruktor musim lalu, Repsol Honda harus puas tertahan di posisi kedelapan dengan raihan 238 poin. Angka tersebut terpaut sangat jauh dari Ducati yang kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 835 poin.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

"Masa lalu, Honda sangat percaya pada Marc Marquez. Karena dengan bakatnya ia bisa memberikan apa yang kurang pada motor tersebut," kata Luca Marini dilansir dari Motosan, Selasa (17/2/2026).

"Akan tetapi, mereka sedikit kehilangan arah dalam pengembangan sisi teknis," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/38/3201959/marc_marquez-Sjeh_large.jpg
Marc Marquez Lebih Tenang sejak di Ducati, Jorge Lorenzo: Gaya Balapannya Mirip Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/38/3201822/jorge_lorenzo_bersama_maverick_vinales-x0ut_large.jpg
Misi Jorge Lorenzo di MotoGP 2026: Buat Maverick Vinales Jadi Ancaman Nyata bagi Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/38/3201775/toprak_razgatlioglu-VYxa_large.jpg
Bos Pramac Racing Puji Adaptasi Toprak Razgatlioglu: Bakat Besar yang Siap Guncang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/38/3201748/francesco_bagnaia_diyakini_bakal_mengguncang_dunia_di_motogp_2026-TA4o_large.jpg
Francesco Bagnaia Bakal Mengguncang Dunia di MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/38/3201669/marc_marquez_bikin_francesco_bagnai_kena_mental_marcmarquez93-wKGA_large.jpg
Marc Marquez Hancurkan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025, Terulang Lagi Tahun 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/38/3201656/marc_marquez_dicap_sebagai_pembalap_haus_akan_gelar_marcmarquez93-RGqT_large.jpg
Mantan Juara Dunia Julian Simon Puji Marc Marquez: Ia Selalu Ingin Menang!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement