Luca Marini Tuduh Marc Marquez Jadi Penyebab Utama Honda Tertinggal dari Tim Lain di MotoGP

AALST – Pembalap Tim Honda HRC Castrol, Luca Marini, mengungkapkan timnya sempat terlalu mengandalkan sosok Marc Marquez dibandingkan fokus meningkatkan kualitas teknis motor. Ketergantungan yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut diakui menjadi penyebab utama pabrikan asal Jepang ini telat berkembang di persaingan MotoGP.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez membela Honda sejak 2013 hingga akhirnya hengkang pada 2023. Dalam kurun waktu satu dekade tersebut, pembalap berjuluk The Baby Alien itu sukses mempersembahkan enam gelar juara dunia MotoGP bagi Honda.

1. Bayang-bayang Bakat sang Juara

Luca Marini menjelaskan setelah kepindahan Marc Marquez, barulah timnya benar-benar fokus berbenah secara menyeluruh. Meskipun langkah ini tergolong terlambat, hal tersebut menjadi sinyal positif bahwa Honda sedang berupaya keras untuk kembali meramaikan persaingan di papan atas klasemen.

Jika menilik klasemen konstruktor musim lalu, Repsol Honda harus puas tertahan di posisi kedelapan dengan raihan 238 poin. Angka tersebut terpaut sangat jauh dari Ducati yang kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 835 poin.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

"Masa lalu, Honda sangat percaya pada Marc Marquez. Karena dengan bakatnya ia bisa memberikan apa yang kurang pada motor tersebut," kata Luca Marini dilansir dari Motosan, Selasa (17/2/2026).

"Akan tetapi, mereka sedikit kehilangan arah dalam pengembangan sisi teknis," tambahnya.