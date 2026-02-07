Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Alan Budikusuma, Juara Olimpiade Barcelona 1992 yang Gagal Sabet Medali Emas Asian Games

KISAH raja bulu tangkis dunia Alan Budikusuma, juara Olimpiade Barcelona 1992 yang gagal menyabet medali emas Asian Games akan diulas Okezone. Alan Budikusuma merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Ia memenangkan medali emas Olimpiade Barcelona 1992 nomor tunggal putra ketika usianya baru 24 tahun. Saat itu di partai puncak, Alan Budikusuma menang 15-12 dan 18-13 atas sang junior, Ardy B Wiranata.

Kemenangan Alan Budikusuma di Olimpiade Barcelona 1992 masuk kategori luar biasa. Sebab, Barcelona 1992 merupakan edisi perdana cabang olahraga bulu tangkis dipertandingkan.

Hebatnya, Alan Budikusuma bukan satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang memenangkan medali emas di Olimpiade Barcelona 1992. Ia bersanding dengan pebulu tangkis putri yang kemudian menjadi istrinya, Susy Susanti.

1. Gagal Menangkan Medali Emas Asian Games

Meski pernah memenangkan medali emas Olimpiade, Alan Budikusuma nyatanya tidak pernah meraih medali emas Asian Games. Ia membela kontingen Indonesia pada Asian Games 1990 yang digelar di Beijing, China.

Di nomor beregu putra, Alan Budikusuma gagal membawa Indonesia menjadi juara. Saat itu di semifinal, Indonesia kalah 2-3 dari Malaysia.