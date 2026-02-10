Kisah Ardy B Wiranata, Jagoan Bulu Tangkis Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada

Ardy B Wiranata kini memegang paspor Kanada setelah pernah meraih medali perak Olimpiade Barcelona 1992. (Foto: PB Djarum)

KISAH Ardy B Wiranata, jagoan bulu tangkis Indonesia yang pilih menjadi Warga Negara Kanada akan diulas Okezone. Ardy B Wiranata merupakan jagoan bulu tangkis Indonesia pada 1990-an.

Ia bersanding dengan jagoan-jagoan tunggal putra Indonesia saat itu seperti Alan Budikusuma, Joko Suprianto, Hermawan Susanto dan lain-lain. Hebatnya, saat itu Ardy B Wiranata berstatus salah satu pebulu tangkis termuda milik Indonesia.

1. Tembus Final Olimpiade Barcelona 1992

Ardy B Wiranata menembus final Olimpiade Barcelona 1992 di usia yang sangat-sangat muda, yakni 22 tahun. Sebelum tampil di final, Ardy B Wiranata mengalahkan sejumlah pebulu tangkis unggulan.

Ardy B Wiranata mengalahkan jagoan Denmark, Hoyer Larsen, dengan skor 15-10 dan 15-12 di perempatfinal. Di semifinal, Ardy B Wiranata menang 10-15, 15-9 dan 15-9 atas Hermawan Susanto.

Lanjut di final, Ardy B Wiranata menantang sang senior, Alan Budikusuma. Sayangnya di final, Ardy B Wiranata kalah 12-15 dan 13-18 dari Alan Budikusuma

Di nomor beregu, Ardy B Wiranata beberapa kali membawa Indonesia juara. Ia membawa tim bulu tangkis Indonesia juara Piala Thomas 1994 dan 1996, serta memenangkan medali emas Asian Games 1994.