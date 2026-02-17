Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Floyd Mayweather Jr Pukul KO Legenda Tinju Mike Tyson pada 25 April 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |08:58 WIB
Floyd Mayweather Jr Pukul KO Legenda Tinju Mike Tyson pada 25 April 2026?
Mike Tyson berpotensi kalah dari Floyd Mayweather Jr. (Foto: instagram/@miketyson)
A
A
A

FLOYD Mayweather Jr pukul KO legenda tinju Mike Tyson pada 25 April 2026? Setelah sempat menguap, jadwal laga ekshibisi yang mempertemukan mantan raja kelas welter dan berat dunia itu terungkap.

Mengutip dari Daily Mail, pertandingan akan digelar pada 25 April 2026. Pertandingan rencananya dilangsungkan di Kongo yang notabene salah satu negara Afrika.

1. Usia Terpaut 11 Tahun

Floyd Mayweather Jr Sky Sports

Secara usia, keduanya terpaut 11 tahun. Floyd Mayweather Jr saat ini berusia 48 tahun, sedangkan Mike Tyson 59 tahun. Usia yang terpaut jauh ini praktis menguntungkan Floyd Mayweather Jr untuk memperpanjang rekor tak terkalahkannya.

Floyd Mayweather Jr tercatat sebagai salah satu petinju yang tak pernah kalah di pertandingan tinju profesional. Laga terakhir Floyd Mayweather Jr tersaji pada 26 Agustus 2017.

Bersua Conor McGregor, Floyd Mayweather Jr menang TKO di ronde 10. Ia bahkan bisa menang lebih cepat jika Floyd Mayweather Jr mau.

 

Halaman:
1 2
