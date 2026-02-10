Kisah Suami Pebulu Tangkis Lianne Tan, Pernah Kalahkan Viktor Axelsen di Final Swedish International 2010!

KISAH suami pebulu tangkis Lianne Tan, Indra Bagus Ade Chandra, pernah mengalahkan Viktor Axelsen di final Swedish International 2010 akan diulas Okezone. Lianne Tan yang berdarah Indonesia-Belgia, pernah empat kali turun di Olimpiade membela panji Belgia.

Ia tercatat memperkuat Belgia di Olimpiade London 2012, Olimpiade Rio 2016, Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Paris 2024. Dari empat edisi itu, Lianne Tan pertama kali terpantau netizen Tanah Air di Olimpiade Tokyo 2020.

Lianne Tan berama Indra Bagus Ade Chandra

Lianne Tan terpantau karena kedapatan berbicara dalam bahasa Indonesia bersama sang suami, Indra Bagus Ade Chandra, saat interval pertandingan. Usut punya usut, Indra Bagus Ade Chandra ternyata mantan pebulu tangkis penghuni pelatnas PBSI Cipayung.

1. Tinggalkan PBSI pada 2009

Setelah masuk pelatnas PBSI, Indra Bagus Ade Chandra yang pernah turun di nomor tunggal putra memutuskan meninggalkan Pelatnas PBSI pada 2009. Tak lama setelah itu, ia langsung berpindah menjadi Warga Negara Italia.

Tak lama setelah itu, Indra Bagus Ade Chandra memenangkan gelar pertama di ajang BWF International Challenge. Saat itu, Indra Bagus Ade Chandra yang berusia 23 tahun menantang wonderkid asal Denmark, Viktor Axelsen.

Dibilang wonderkid karena Viktor Axelsen yang kala itu berusia 16 tahun, baru saja juara BWF World Junior Championships 2010 nomor tunggal putra. Terpaut usia tujuh tahun membuat Indra Bagus Ade Chandra percaya diri mengalahkan Viktor Axelsen dengan skor 21-12 dan 21-15.