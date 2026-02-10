Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Suami Pebulu Tangkis Lianne Tan, Pernah Kalahkan Viktor Axelsen di Final Swedish International 2010!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |11:55 WIB
Kisah Suami Pebulu Tangkis Lianne Tan, Pernah Kalahkan Viktor Axelsen di Final Swedish International 2010!
Viktor Axelsen pernah kalah dari Indra Bagus Ade Chandra di final Swedish International 2010. (Foto: Instagram/@viktoraxelsen/Badminton Photo)
A
A
A

KISAH suami pebulu tangkis Lianne Tan, Indra Bagus Ade Chandra, pernah mengalahkan Viktor Axelsen di final Swedish International 2010 akan diulas Okezone. Lianne Tan yang berdarah Indonesia-Belgia, pernah empat kali turun di Olimpiade membela panji Belgia.

Ia tercatat memperkuat Belgia di Olimpiade London 2012, Olimpiade Rio 2016, Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Paris 2024. Dari empat edisi itu, Lianne Tan pertama kali terpantau netizen Tanah Air di Olimpiade Tokyo 2020.

Lianne Tan berama Indra Bagus Ade Chandra
Lianne Tan berama Indra Bagus Ade Chandra

Lianne Tan terpantau karena kedapatan berbicara dalam bahasa Indonesia bersama sang suami, Indra Bagus Ade Chandra, saat interval pertandingan. Usut punya usut, Indra Bagus Ade Chandra ternyata mantan pebulu tangkis penghuni pelatnas PBSI Cipayung.

1. Tinggalkan PBSI pada 2009

Setelah masuk pelatnas PBSI, Indra Bagus Ade Chandra yang pernah turun di nomor tunggal putra memutuskan meninggalkan Pelatnas PBSI pada 2009. Tak lama setelah itu, ia langsung berpindah menjadi Warga Negara Italia.

Tak lama setelah itu, Indra Bagus Ade Chandra memenangkan gelar pertama di ajang BWF International Challenge. Saat itu, Indra Bagus Ade Chandra yang berusia 23 tahun menantang wonderkid asal Denmark, Viktor Axelsen.

Dibilang wonderkid karena Viktor Axelsen yang kala itu berusia 16 tahun, baru saja juara BWF World Junior Championships 2010 nomor tunggal putra. Terpaut usia tujuh tahun membuat Indra Bagus Ade Chandra percaya diri mengalahkan Viktor Axelsen dengan skor 21-12 dan 21-15.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200030/alan_budikusuma_pernah_meraih_medali_emas_olimpiade_barcelona_1992_tapi_gagal_sabet_medali_emas_asian_games_alanbudikusumaofficial-o0tu_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Alan Budikusuma, Juara Olimpiade Barcelona 1992 yang Gagal Sabet Medali Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200047/kisah_liliyana_natsir_4_kali_juara_dunia_yang_tak_pernah_memenangkan_medali_emas_asian_games_natsirliliyana-gPGl_large.jpg
Kisah Liliyana Natsir, Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Juara Dunia Terbanyak yang Gagal Juara Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/40/3199582/tony_gunawan_juara_dunia_bulu_tangkis_bersama_2_negara_berbeda_tgun75-mkcj_large.jpg
Kisah Satu-satunya Pebulu Tangkis yang Juara BWF World Championships Bersama 2 Negara Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/40/3199078/mohammad_ahsan_gagal_meraih_medali_olimpiade_sepanjang_kariernya_sebagai_pebulu_tangkis_kingchayra-vLcD_large.jpg
Kisah Sedih Pebulu Tangkis Indonesia Mohammad Ahsan Gagal Raih Medali Olimpiade sebagai Pemain Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/40/3199059/gronya_somervile_dikenal_sebagai_pebulu_tangkis_cantik_dan_ramah_gronyasomervile-xZb8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Gronya Somerville yang Cinta dan Kagumi Batik Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/40/3198883/lianne_tan_dan_indra_bagus_memutuskan_untuk_menikah_liannetan20-0F9q_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Belgia Lianne Tan Berdarah Indonesia, Pilih Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement