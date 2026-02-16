Advertisement
NETTING

Gregoria Mariska Dipastikan Absen Bela Tim Indonesia di Piala Uber 2026!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |13:25 WIB
Gregoria Mariska Dipastikan Absen Bela Tim Indonesia di Piala Uber 2026!
Gregoria Mariska Tunjung dipastikan absen membela Tim Bulu Tangkis Indonesia di ajang Piala Uber 2026 (Foto: PBSI)
JAKARTA – Gregoria Mariska Tunjung dipastikan absen membela Tim Bulu Tangkis Indonesia di ajang Piala Uber 2026. Hal itu diutarakan pelatih tunggal putri Pelatnas PBSI, Imam Tohari.

Sejak Desember 2025, Gregoria sudah mengajukan protected ranking kepada BWF yang bisa berlaku hingga satu tahun. Ia memutuskan untuk menjalani pemulihan secara total dari penyakit vertigo yang diderita setahun terakhir.

1. Tidak Ada Tanda-Tanda Comeback

Imam Tohari. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Pelatih Tunggal Putri Pelatanas PBSI Imam Tohari (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

Hingga saat ini, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu tak kunjung menunjukkan tanda-tanda untuk comeback. Sementara Piala Uber 2026 akan berlangsung pada 24 April hingga 3 Mei di Horsens, Denmark.

"Ini sampai detik ini saya belum ada obrolan terbaru (dengan Gregoria) karena memang dia masih ingin istirahat dulu," kata Imam di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Dengan kondisi tersebut, Imam memastikan tidak akan membawa Gregoria masuk dalam skuad Merah Putih di Piala Uber 2026. Ia akan memboyong para pemain muda untuk unjuk gigi di ajang beregu putri paling bergengsi di dunia itu.

"Freeze ranking dia itu kan awalnya enam bulan sampai setahun. Tapi untuk Piala Uber atau sampai Juni (tahun ini) saya rasa enggak mungkin, enggak bisa," jelas pria berusia 49 tahun itu.

 

Halaman: 1 2
1 2
