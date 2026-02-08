Sabet 2 Perunggu di Badminton Asia Team Championships 2026, PBSI Apresiasi Tim Putri tapi Kecewa dengan Putra

Tim bulu tangkis Indonesia meraih perunggu di sektor putri pada Badminton Asia Team Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, memberi penilaian atas raihan 2 medali perunggu di Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026). Menurutnya, Tim Bulu Tangkis Indonesia sukses mencapai target di sektor putri tapi mengecewakan di sektor putra.

Langkah tim putra dan putri Indonesia dalam ajang tersebut kompak terhenti di babak semifinal. Siti Fadia Silva Ramadhanti dkk kalah dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan dengan 1-3.

Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia di BATC 2026 (Foto: Instagram/@badminton.ina)

Sementara Anthony Sinisuka Ginting cs takluk dari Tim Bulu Tangkis Jepang juga dengan skor 1-3. Alhasil, Skuad Merah Putih pulang ke Tanah Air dengan capaian medali perunggu.

1. Apresiasi Tim Putri

Eng mengapresiasi pencapaian tim beregu putri dalam ajang tersebut karena berhasil mencapai target yang diberikan oleh federasi. Ia memberikan kredit khusus kepada Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo yang tampil apik di BATC 2026.

“Dari sisi target, saya mengapresiasi pencapaian beregu putri yang berhasil meraih medali perunggu sesuai dengan target yang dicanangkan,” kata Eng, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/2/2026).

“Penampilan apik Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi dan kembalinya Ester Nurumi Tri Wardoyo dengan performa yang bagus juga menjadi hal positif yang bisa menjadi penilaian dan pertimbangan kami untuk persiapan ke Piala Uber,” imbuh Koh Didi -sapaan akrabnya.

Namun Eng agak kurang puas dengan hasil tim putra. Sebab, mereka gagal mencapai partai puncak yang merupakan target dari PBSI. Evaluasi pun akan dilakukan karena ada beberapa pemain yang penampilannya belum sesuai harapan.

“Untuk beregu putra hasil ini tentunya tidak sesuai target, karena target kami adalah mereka bisa mencapai babak final. Penampilan beberapa pemain belum sesuai harapan, tentunya ini akan menjadi evaluasi untuk mendongkrak performa beregu putra jelang Piala Thomas,” tutur Eng.