Indonesia Sabet 2 Gelar Juara dari Kejuaraan Dunia Para Badminton 2026

Tim Bulu Tangkis Indonesia menyabet dua gelar juara dari Kejuaraan Dunia Para Badminton 2026 (Foto: Instagram/@hikmatramm)

MANAMA – Tim bulu tangkis Indonesia meraih dua gelar pada Kejuaraan Dunia Para Badminton 2026 di Manama, Bahrain, Sabtu 14 Februari malam WIB. Titel tersebut diraih pada nomor tunggal putri dan ganda campuran.

Kejuaraan Dunia Para Badminton 2026 dilangsungkan di Isa Sports City, Manama, 8-14 Februari. Terdapat 22 gelar yang diperebutkan berdasarkan beragam kategori.

1. Ganda Campuran dan Tunggal Putri

Titel pertama diraih Indonesia pada nomor ganda campuran. Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila menjadi juara pada final kategori SL3-SU5.

Pasangan Indonesia itu menang 21-6 dan 21-15 atas wakil China Yang Jian Yuan/Yang Qiu Xia di partai final. Hebatnya, Leani ikut menyumbang gelar kedua di tunggal putri.

Perempuan asal Riau itu menjuarai kategori SL4. Di final, Leani menang 21-9, 19-21, dan 21-14 atas Huang Zi Xuan. Selain dua gelar juara, Indonesia juga memboyong dua medali perak dan tiga perunggu.

Leani lagi-lagi memberi sumbangan usai jadi runner up di nomor ganda putri SL3-SU5 bareng Khalimatus Sadiyah. Satu medali perak lain diraih pada nomor tunggal putra SL3 lewat Muh Al Imran.