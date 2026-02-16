Daftar 16 Negara Lolos Piala Thomas dan Uber 2026: Indonesia Wakili Asia!

DAFTAR 16 negara lolos Piala Thomas dan Uber 2026 sudah diketahui. Indonesia akan menjadi salah satu wakil Asia di kedua turnamen!

Ajang bergengsi beregu putra dan putri di dunia tersebut akan digelar di Horsens, Denmark, pada 24 April - 3 Mei 2026. Selaku tuan rumah, Tim Bulu Tangkis Denmark sudah sejak awal memastikan tiket tampil di Piala Thomas 2026 dan Piala Uber 2026.

Berdasarkan persyaratan tuan rumah dan juara bertahan sudah memastikan tiket lolos. Kedua tempat itu menjadi milik Denmark dan Tim Bulu Tangkis China sebagai juara bertahan, baik untuk Piala Thomas dan Uber.

1. Slot di Piala Thomas 2026

Selanjutnya, Asia dan Eropa masing-masing mendapat jatah empat slot lewat kejuaraan kontinental yang digelar sejak minggu lalu hingga akhir pekan kemarin. Sementara Afrika, Oseania, dan Pan-Am mendapat satu slot. Tiga kuota terakhir diberikan kepada negara yang memiliki ranking tertinggi di dunia di luar dari tim-tim yang sudah lolos.

Untuk Piala Thomas, empat wakil Asia yang lolos adalah Jepang, Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan. Lalu dari Benua Biru ada Prancis selaku juara beregu putra Eropa, disusul Inggris, Swedia, dan Jerman.

Wakil Afrika ada Aljazair, Oseania ada Australia, dan Pan-Am diwakili Kanada. Dengan ini, tiga jatah berikutnya berdasarkan ranking dunia menjadi milik Malaysia, India, dan Thailand.