5 Skandal Gila yang Pernah Mengguncang Atlet Bulu Tangkis Dunia, Nomor 1 Legenda Indonesia!

Tunggal putra China, Lin Dan bersama jagoan Malaysia, Lee Chong Wei di Olimpiade Beijing 2008. (Foto: BWF)

ADA 5 skandal gila yang pernah mengguncang atlet bulu tangkis dunia yang menarik untuk dibahas. Popularitas yang mendunia telah membuat kehidupan pribadi para atlet tak luput dari bidikan kamera dan telinga publik.

Ada yang membahas kabar baik, namun banyak juga yang membicarakan hal buruk para atlet. Beberapa skandal besar pun pernah membuat Badminton Lovers (BL) terkejut, lantas apa saja?

Berikut 5 Skandal Gila yang Pernah Mengguncang Atlet Bulu Tangkis Dunia:

1. Sigit Budiarto

Sigit Budiarto foto pb djarum

Legenda ganda putra Indonesia ini sempat mencatatkan noda hitam dalam kariernya pada tahun 1998. Sigit terbukti menggunakan zat terlarang yang membuatnya harus menerima sanksi berat berupa larangan bertanding selama 12 bulan.

Meski demikian, Sigit berhasil bangkit dan tetap diakui sebagai salah satu pebulutangkis paling jenius yang pernah dimiliki Indonesia.

2. Lin Dan

Xie Xingfang dan Lin Dan

Rival abadi Lee Chong Wei ini pernah memicu amarah publik pada tahun 2016. Super Dan –julukan Lin Dan– tertangkap kamera tengah bermesraan dengan model bernama Zhao Yaqi di sebuah hotel.

Skandal ini menjadi sangat pahit karena terjadi saat istrinya, Xie Xingfang, sedang mengandung anak pertama mereka. Lin Dan pun akhirnya meminta maaf secara terbuka atas kekhilafannya tersebut.

3. Kento Momota

Kento Momota (Bagas Abdiel/MPI)

Mantan raja bulu tangkis dunia asal Jepang ini memiliki rentetan catatan kontroversial. Pada 2016, ia dilarang tampil di Olimpiade Rio karena kedapatan mengunjungi tempat judi ilegal di Tokyo.