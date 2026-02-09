Jadwal Lengkap MotoGP 2026: Dibuka di Thailand, Kapan Seri Mandalika?

JADWAL lengkap MotoGP 2026 sudah diketahui. Seri perdana akan digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada akhir Februari!

MotoGP baru saja menggelar peluncuran jelang Kejuaraan Dunia 2026 secara meriah di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Jumat 7 Februari malam WIB. Para pembalap, minus Fabio Quartararo, hadir di Negeri Jiran.

1. Tes Pramusim MotoGP 2026

Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Sebelumnya, mereka telah mengikuti Tes Pramusim MotoGP 2026 yang pertama di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, 3-5 Februari. Setelah ini, uji coba resmi kedua dihelat di Buriram pada 21-22 Februari.

Sepekan kemudian, seri perdana bertajuk MotoGP Thailand 2026 akan digelar, tepatnya pada 27 Februari hingga 1 Maret. Negeri Gajah Putih kembali mendapat kehormatan tersebut seperti pada 2025.

Sebab, Qatar yang biasanya jadi seri pembuka, sedang memasuki Bulan Suci Ramadhan. Alhasil, MotoGP Qatar 2026 digeser ke seri keempat dan digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, pada 10-12 April.

Musim ini akan kembali diramaikan dengan seri baru yakni MotoGP Brasil 2026 yang akan jadi seri kedua pada 20-22 Maret. Namun, Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiana sedang jadi sorotan lantaran belum menjalani homologasi.

2. MotoGP Mandalika 2026

Jangan lupa, ada pula MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Indonesia akan jadi tuan rumah seri ke-18 pada 9-11 Oktober 2026.

Patut dinanti seperti apa jalannya MotoGP 2026. Harap diingat, ini adalah musim terakhir sebelum berlakunya perubahan regulasi besar-besaran pada 2027. Tentu tim dan pembalap akan berusaha mati-matian merebut titel juara dunia dari tangan Ducati serta Marc Marquez!