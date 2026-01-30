7 Juara Dunia MotoGP yang Jajal Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Valentino Rossi!

Valentino Rossi sang juara dunia MotoGP yang akhirnya mengaspal di Sirkuit Mandalika. (Foto: Instagram/@valeyellow46)

SEBANYAK 7 juara dunia MotoGP yang menjajal Sirkuit Mandalika akan diulas Okezone. Sirkuit Mandalika menjadi salah satu tuan rumah MotoGP sejak 2022. Akibatnya, ada beberapa pembalap top yang belum pernah merasakan sensasi balapan di lintasan sirkuit yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tersebut.

Namun, beberapa pembalap akhirnya mendapatkan kesempatan mentas di Sirkuit Mandalika, meski bukan di balapan kompetitif. Menurut penelusuran Okezone, ada 7 juara dunia MotoGP yang pernah menjajal Sirkuit Mandalika. Siapa saja?

Berikut 7 juara dunia MotoGP yang jajal Sirkuit Mandalika:

1. Valentino Rossi

Valentino Rossi pensiun dari MotoGP pada 2021, atau satu tahun sebelum Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP. Berselang lima tahun setelah pensiun, The Doctor -julukan Valentino Rossi- akhirnya merasakan sensasi balapan di Sirkuit Mandalika.

Ia membalap bersama pembalap VR46 Riders Academy plus Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing). Juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini pun membagikan momen Sirkuit Mandalika sedang diguyur hujan.

2. Jorge Lorenzo

Juara dunia tiga kali kelas MotoGP, Jorge Lorenzo, tak lagi eksis sebagai pembalap profesional ketika Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP per 2022. Namun, ia datang pada 2023 untuk merasakan Sirkuit Mandalika.

Ia menjajal Sirkuit Mandalika untuk membuat konten bersama salah satu perusahaan. Sebuah kebanggaan bagi Sirkuit Mandalika mendapatkan kesempatan dijajal X-Fuera -julukan Jorge Lorenzo.

3. Marc Marquez

Marc Marquez yang berstatus juara dunia tujuh kali kelas MotoGP, tiga kali turun di main race MotoGP Mandalika, yakni pada 2023, 2024 dan 2025. Apesnya dalam tiga balapan di atas, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal finis!

Pada MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez sejatinya juga mengaspal di Mandalika. Namun, ia mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan hingga akhirnya batal mengaspal di balapan utama MotoGP Mandalika 2022.