Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

7 Juara Dunia MotoGP yang Jajal Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Valentino Rossi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |01:05 WIB
7 Juara Dunia MotoGP yang Jajal Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Valentino Rossi!
Valentino Rossi sang juara dunia MotoGP yang akhirnya mengaspal di Sirkuit Mandalika. (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

SEBANYAK 7 juara dunia MotoGP yang menjajal Sirkuit Mandalika akan diulas Okezone. Sirkuit Mandalika menjadi salah satu tuan rumah MotoGP sejak 2022. Akibatnya, ada beberapa pembalap top yang belum pernah merasakan sensasi balapan di lintasan sirkuit yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tersebut.

Namun, beberapa pembalap akhirnya mendapatkan kesempatan mentas di Sirkuit Mandalika, meski bukan di balapan kompetitif. Menurut penelusuran Okezone, ada 7 juara dunia MotoGP yang pernah menjajal Sirkuit Mandalika. Siapa saja?

Berikut 7 juara dunia MotoGP yang jajal Sirkuit Mandalika:

1. Valentino Rossi

Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

Valentino Rossi pensiun dari MotoGP pada 2021, atau satu tahun sebelum Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP. Berselang lima tahun setelah pensiun, The Doctor -julukan Valentino Rossi- akhirnya merasakan sensasi balapan di Sirkuit Mandalika.

Ia membalap bersama pembalap VR46 Riders Academy plus Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing). Juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini pun membagikan momen Sirkuit Mandalika sedang diguyur hujan.

2. Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo bersama Maverick Vinales. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)

Juara dunia tiga kali kelas MotoGP, Jorge Lorenzo, tak lagi eksis sebagai pembalap profesional ketika Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP per 2022. Namun, ia datang pada 2023 untuk merasakan Sirkuit Mandalika.

Ia menjajal Sirkuit Mandalika untuk membuat konten bersama salah satu perusahaan. Sebuah kebanggaan bagi Sirkuit Mandalika mendapatkan kesempatan dijajal X-Fuera -julukan Jorge Lorenzo.

3. Marc Marquez

Marc Marquez bablas ke gravel di FP1 MotoGP Mandalika 2025 (Foto: X/@MotoGP)

Marc Marquez yang berstatus juara dunia tujuh kali kelas MotoGP, tiga kali turun di main race MotoGP Mandalika, yakni pada 2023, 2024 dan 2025. Apesnya dalam tiga balapan di atas, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal finis!

Pada MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez sejatinya juga mengaspal di Mandalika. Namun, ia mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan hingga akhirnya batal mengaspal di balapan utama MotoGP Mandalika 2022.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/38/3197913/marc_marquez-yiHJ_large.jpg
3 Pembalap Top yang Jadi Pesaing Terkuat Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 sang Adik Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/40/3195422/rudy_hartono-7C8K_large.jpg
7 Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Dijuluki The Magnificent Seven, Nomor 1 Penguasa All England!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/43/3195319/sania_clarissa_putri-hpim_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Popsivo Polwan di Proliga 2026, Nomor 1 Idola Baru GOR Pontianak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194523/setyana_mapasa-qEOn_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Hijrah ke Luar Negeri karena Persaingan Ketat, Nomor 1 Bela Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/38/3193903/marc_marquez_vs_valentino_rossi-Tr74_large.jpg
3 Rekor Gila Valentino Rossi yang Bisa Dipatahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Paling Realistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/43/3192792/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-X8z5_large.jpg
3 Pebulu Tangkis yang Tinggalkan Paspor Indonesia Setelah Raih Medali Olimpiade, Nomor 1 Ardy B Wiranata!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement