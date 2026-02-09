Marc Marquez Usir Alex Marquez: 2 Minggu Lagi Dia Pergi dari Rumah!

KUALA LUMPUR – Marc Marquez tiba-tiba mengusir Alex Marquez dari rumah jelang MotoGP 2026. Namun, ia bersyukur memiliki saudara kandung di grid MotoGP sejak 2020.

Marquez bersaudara menciptakan sejarah di MotoGP 2025. Mereka menjadi kakak-adik pertama yang finis 1-2 di klasemen akhir pembalap di mana Marc Marquez sukses menyabet gelar juara dunia.

Bagi Alex Marquez, finis sebagai runner up MotoGP 2025 adalah capaian terbaiknya sejak promosi ke kelas premier pada 2020. Pembalap tim Gresini Racing itu kini dinobatkan sebagai pesaing terkuat sang kakak.

1. Pergi dari Rumah

Marc Marquez mengakui, sang adik akan kembali jadi salah satu rivalnya di MotoGP 2026. Dengan nada bercanda, The Baby Alien ingin mengusir Alex Marquez dari rumah mereka di Madrid, Spanyol!

“Tahun ini, kami akan kembali bertarung melawan rekan setim, melawan adik saya, dan melawan pembalap-pembalap lainnya,” kata Marquez dalam acara peluncuran MotoGP 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, dikutip dari Motosan, Senin (9/2/2026).

“Dua minggu lagi, dia harus pergi dari rumah (tertawa). Salah satu kekuatan saya adalah memiliki saudara yang juga ada di MotoGP. Saya bisa belajar darinya, begitu juga dia. Kami saling bantu, bukan dari sisi teknis karena kami bekerja untuk tim berbeda, tapi dari sisi manusia,” imbuh pembalap berusia 32 tahun itu.