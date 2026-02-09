Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Usir Alex Marquez: 2 Minggu Lagi Dia Pergi dari Rumah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |03:50 WIB
Marc Marquez Usir Alex Marquez: 2 Minggu Lagi Dia Pergi dari Rumah!
Marc Marquez tiba-tiba mengusir Alex Marquez dari rumah jelang MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@motogp)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Marc Marquez tiba-tiba mengusir Alex Marquez dari rumah jelang MotoGP 2026. Namun, ia bersyukur memiliki saudara kandung di grid MotoGP sejak 2020.

Marquez bersaudara menciptakan sejarah di MotoGP 2025. Mereka menjadi kakak-adik pertama yang finis 1-2 di klasemen akhir pembalap di mana Marc Marquez sukses menyabet gelar juara dunia.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bagi Alex Marquez, finis sebagai runner up MotoGP 2025 adalah capaian terbaiknya sejak promosi ke kelas premier pada 2020. Pembalap tim Gresini Racing itu kini dinobatkan sebagai pesaing terkuat sang kakak.

1. Pergi dari Rumah

Marc Marquez mengakui, sang adik akan kembali jadi salah satu rivalnya di MotoGP 2026. Dengan nada bercanda, The Baby Alien ingin mengusir Alex Marquez dari rumah mereka di Madrid, Spanyol!

“Tahun ini, kami akan kembali bertarung melawan rekan setim, melawan adik saya, dan melawan pembalap-pembalap lainnya,” kata Marquez dalam acara peluncuran MotoGP 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, dikutip dari Motosan, Senin (9/2/2026).

“Dua minggu lagi, dia harus pergi dari rumah (tertawa). Salah satu kekuatan saya adalah memiliki saudara yang juga ada di MotoGP. Saya bisa belajar darinya, begitu juga dia. Kami saling bantu, bukan dari sisi teknis karena kami bekerja untuk tim berbeda, tapi dari sisi manusia,” imbuh pembalap berusia 32 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/38/3200441/honda_santai_saja_menanggapi_rumor_bergabungnya_fabio_quartararo_pada_motogp_2027-7G5l_large.jpg
Honda Santai Tanggapi Rumor Bergabungnya Fabio Quartararo di MotoGP 2027, Singgung soal Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/38/3200357/marc_marquez_melibas_tikungan_di_sirkuit_internasional_sepang_saat_tes_pramusim_motogp_2026-BnQR_large.jpg
Jorge Lorenzo Peringatkan Rival, Ducati dan Marc Marquez Bisa Makin Menggila di MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/38/3200071/marc_marquez_tempati_posisi_empat_di_tes_pramusim_motogp_2026_di_sirkuit_sepang_ducaticorse-o2Iq_large.jpg
Kata-Kata Marc Marquez Kelar Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/38/3199871/marc_marquez-FTa4_large.jpg
Hasil Final Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ketiga di Sirkuit Sepang: Marc Marquez Gagal Jadi yang Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/38/3199786/simak_hasil_tes_pramusim_motogp_2026_hari_ketiga_di_sirkuit_sepang_pada_sesi_pagi-ESxP_large.jpeg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ketiga di Sirkuit Sepang: Alex Marquez Pimpin Sesi Pagi, Marc Marquez Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/38/3199747/marc_marquez_gagal_bersinar_di_hari_kedua_tes_pramusim_motogp_2026-hREN_large.jpg
Jeblok di Hari Kedua Tes Pramusim MotoGP 2026, Ramalan Marc Marquez Jadi Kenyataan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement