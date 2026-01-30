12 Pelatih Indonesia yang Makin Bersinar di Negeri Orang Usai Hengkang dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade

INDONESIA tidak hanya dikenal sebagai penghasil atlet bulu tangkis papan atas, tetapi juga sebagai pencipta bagi para pelatih jenius. Tak heran jika banyak negara pesaing yang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan pelatih asal Tanah Air guna mendongkrak prestasi atlet mereka.

Banyak dari para pelatih ini yang memutuskan melanglang buana ke luar negeri setelah menyelesaikan masa baktinya di Pelatnas Cipayung. Hasilnya luar biasa, mereka berhasil mengubah tim yang semula medioker menjadi kekuatan yang disegani di level internasional.

Berikut 12 Pelatih Indonesia yang Makin Bersinar di Negeri Orang Usai Hengkang dari Pelatnas PBSI:

1. Tony Gunawan

Hendra Setiawan bersama Tony Gunawan. (Foto: Instagram/hendrasansan)

Peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 ini menjadi pilar utama dalam pengembangan bulu tangkis di Amerika Serikat. Kehadirannya membantu meningkatkan profil olahraga tepok bulu di Negeri Paman Sam tersebut.

2. Rexy Mainaky (Malaysia, Inggris, Thailand)

Kisah Ricky Subagja dan Rexy Mainaky yang pernah 3 tahun berturut-turut gagal juara Indonesia Open PB DJARUM

Legenda ganda putra ini memiliki portofolio kepelatihan yang sangat panjang. Ia sukses membawa ganda campuran Inggris meraih perak Olimpiade 2004, memoles ganda kuat Malaysia Koo Kien Keat/Tan Boon Heong, hingga kini menjabat posisi strategis sebagai Direktur Kepelatihan Ganda di BAM Malaysia.

3. Herry Iman Pierngadi (Malaysia)

Herry IP

Dikenal sebagai Coach Naga Api, Herry IP yang lama menjadi tulang punggung ganda putra Indonesia kini membawa pengalamannya ke Malaysia. Misinya jelas, mereplikasi kesuksesan ganda putra Indonesia di tanah Negeri Jiran.

4. Mulyo Handoyo (India & Singapura)

Mulyo Handoyo (Foto: PBSI)

Mantan pelatih Taufik Hidayat ini sukses membawa Srikanth Kidambi mencapai puncak performa pada 2017. Ia pun pernah membangkitkan bulu tangkis Singapura dan telah menunjukkan kemajuan signifikan pada pemain seperti Loh Kean Yew. Kini ia pun kembali menjadi pelatih tunggal putra di Pelatnas PBSI.

5. Hendrawan (Malaysia)

Hendrawan telah lebih dari satu dekade mengabdi di Malaysia (2009-2024). Ia menjadi sosok kunci di balik bangkitnya Lee Chong Wei setelah kasus doping. Kini, ia pun telah kembali bergabung dengan PB Djarum sebagai Penasihat Teknik.