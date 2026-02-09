3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Berdarah Bangsawan, Nomor 1 Cicit Tokoh Besar Dinasti Qing

DUNIA bulu tangkis tidak hanya menyuguhkan persaingan sengit memperebutkan poin di atas lapangan, tetapi juga menyimpan cerita menarik dari latar belakang para atletnya. Beberapa pemain top dunia ternyata tidak hanya dibekali bakat hebat, namun juga memiliki garis keturunan biru atau silsilah keluarga bangsawan yang jarang diketahui publik.

Mulai dari putri raja hingga keturunan politisi besar masa kekaisaran ternyata turut meramaikan persaingan di dunia tepok bulu tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Berdarah Bangsawan:

1. Gronya Somerville (Australia)

Gronya Somerville

Pebulu tangkis yang sering dijuluki sebagai bidadari dari Negeri Kangguru ini merupakan salah satu atlet paling populer di dunia. Gronya Somerville adalah spesialis sektor ganda yang telah menjadi langganan skuad Australia di berbagai ajang besar, termasuk Olimpiade Paris 2024.

Di balik paras menawan dan prestasi gemilangnya, Gronya memiliki silsilah keluarga yang luar biasa. Melansir dari Women of China, ia merupakan keturunan generasi kelima dari Kang Youwei, seorang tokoh politik legendaris dan pembaru ternama pada masa Dinasti Qing di China.

Garis keturunan bangsawan intelektual ini menjadikan Gronya salah satu atlet dengan latar belakang sejarah yang sangat kuat.

2. Sirivannavari Nariratana (Thailand)

Sirivannavari Nariratana (Foto: Instagram/@hrhsirivannavari)

Thailand memiliki seorang atlet yang benar-benar berstatus sebagai bangsawan aktif di pemerintahan, yakni Sirivannavari Nariratana. Ia merupakan putri dari Raja Vajiralongkorn, penguasa Kerajaan Thailand saat ini.