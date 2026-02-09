Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Berdarah Bangsawan, Nomor 1 Cicit Tokoh Besar Dinasti Qing

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |22:01 WIB
3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Berdarah Bangsawan, Nomor 1 Cicit Tokoh Besar Dinasti Qing
Pebulutangkis ganda putri asal Australia, Gronya Somerville. (Foto: Instagram/gronyasomerville)
A
A
A

DUNIA bulu tangkis tidak hanya menyuguhkan persaingan sengit memperebutkan poin di atas lapangan, tetapi juga menyimpan cerita menarik dari latar belakang para atletnya. Beberapa pemain top dunia ternyata tidak hanya dibekali bakat hebat, namun juga memiliki garis keturunan biru atau silsilah keluarga bangsawan yang jarang diketahui publik.

Mulai dari putri raja hingga keturunan politisi besar masa kekaisaran ternyata turut meramaikan persaingan di dunia tepok bulu tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Berdarah Bangsawan:

1. Gronya Somerville (Australia)

Gronya Somerville
Gronya Somerville

Pebulu tangkis yang sering dijuluki sebagai bidadari dari Negeri Kangguru ini merupakan salah satu atlet paling populer di dunia. Gronya Somerville adalah spesialis sektor ganda yang telah menjadi langganan skuad Australia di berbagai ajang besar, termasuk Olimpiade Paris 2024.

Di balik paras menawan dan prestasi gemilangnya, Gronya memiliki silsilah keluarga yang luar biasa. Melansir dari Women of China, ia merupakan keturunan generasi kelima dari Kang Youwei, seorang tokoh politik legendaris dan pembaru ternama pada masa Dinasti Qing di China.

Garis keturunan bangsawan intelektual ini menjadikan Gronya salah satu atlet dengan latar belakang sejarah yang sangat kuat.

2. Sirivannavari Nariratana (Thailand)

Sirivannavari Nariratana (Foto: Instagram/@hrhsirivannavari)
Sirivannavari Nariratana (Foto: Instagram/@hrhsirivannavari)

Thailand memiliki seorang atlet yang benar-benar berstatus sebagai bangsawan aktif di pemerintahan, yakni Sirivannavari Nariratana. Ia merupakan putri dari Raja Vajiralongkorn, penguasa Kerajaan Thailand saat ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/40/3199676/liliyana_natsir-T9Rm_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dipuja-puja Badminton Lovers China, Nomor 1 Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/40/3199410/pramudya_kusumawardana-g61W_large.jpg
3 Pebulu Tangkis asal Indonesia yang Masih Aktif Bela Negara Lain saat Ini, Nomor 1 Sempat Duet dengan Bintang Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/38/3199311/marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-kzfZ_large.jpg
5 Calon Kuat Juara MotoGP 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/40/3198312/tony_gunawan-8apc_large.jpg
12 Pelatih Indonesia yang Makin Bersinar di Negeri Orang Usai Hengkang dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/38/3198362/valentino_rossi_sang_juara_dunia_motogp_yang_akhirnya_mengaspal_di_sirkuit_mandalika_valeyellow46-LFae_large.jpg
7 Juara Dunia MotoGP yang Jajal Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/38/3197913/marc_marquez-yiHJ_large.jpg
3 Pembalap Top yang Jadi Pesaing Terkuat Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 sang Adik Sendiri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement