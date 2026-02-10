Pedro Acosta Takjub Lihat Motor Marc Marquez Jelang MotoGP 2026: Ducati Capai Level Baru!

PEMBALAP KTM Red Bull, Pedro Acosta, menyebut motor tim pabrikan Ducati telah mencapai level baru jelang MotoGP 2026. Ia menilai motor Desmosedici menjadi motor yang cocok untuk semua pembalap.

Pedro Acosta menunjukkan performa ciamik pada tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang pada 3-5 Februari 2026. Pembalap berjuluk Baby Shark itu menempati posisi keempat secara keseluruhan pada hari terakhir dengan catatan waktu terbaik 1 menit 58,676 detik.

1. Ducati Mendominasi

Marc Marquez pentolan Ducati di MotoGP 2026. (Foto: X/@ducaticorse)

Meski begitu, Pedro Acosta masih kalah saing dari para pembalap Ducati yang cukup mendominasi tes pramusim MotoGP 2026. Ia pun sejatinya tidak terkejut dengan performa tim pabrikan asal Italia tersebut.

“Ducati, saya tidak akan bilang ini sebuah kejutan, tapi mereka seperti telah mencapai level baru,” kata Pedro Acosta, Okezone mengutip dari Paddock GP, Selasa (10/2/2026).

“Saya tidak tahu dari mana datangnya, karena motor mereka sebenarnya sudah sangat kompetitif, tetapi sekarang tampaknya kembali menjadi motor yang cocok untuk semua pembalap,” sambungnya.