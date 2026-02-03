3 Pebulu Tangkis asal Indonesia yang Masih Aktif Bela Negara Lain saat Ini, Nomor 1 Sempat Duet dengan Bintang Australia

PERSAINGAN ketat di jagat bulu tangkis Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Status sebagai negara raksasa tepok bulu membuat stok talenta melimpah, namun ruang untuk bersaing di level internasional sering kali menjadi sempit.

Kondisi ini mendorong sejumlah atlet berbakat untuk mencari peruntungan di luar negeri demi menjaga asa prestasi mereka. Menariknya, para atlet ini masih aktif berkompetisi dan mampu berbicara banyak di turnamen dunia.

Berikut 3 Pebulu Tangkis asal Indonesia yang Masih Aktif Bela Negara Lain saat Ini:

1. Pramudya Kusumawardana (Australia)

Kepindahan Pramudya menjadi salah satu yang paling mengejutkan di akhir 2023. Mantan pasangan Yeremia Rambitan ini memilih mundur dari Pelatnas PBSI demi melanjutkan studi dan berkarier di Australia.

Pada awal kepindahan ke Australia, Pramudya menjadi pemain serbabisa yang turun di nomor ganda putra bersama eks pemain Indonesia lainnya, Andika Ramadiansyah, serta menjajal ganda campuran.

Pramudya Kusumawardana/Gronya Somerville (Foto: Instagram/@gronyasomerville)

Yang paling mencuri perhatian, Pramudya berduet dengan sosok yang dijuluki bidadari bulu tangkis Australia, Gronya Somerville. Kombinasi skill mumpuni Pramudya dan pengalaman Gronya dinilai memiliki potensi besar untuk menggebrak papan atas ganda campuran internasional di masa mendatang.

Hanya saja, pasangan itu hanya bertahan di 2024. Pada 2025, Pramudya fokus bermain di ganda putra bersama Jack Yu.

Selama di 2025, Pramudya/Jack Yu sukses merebut gelar juara di ajang Guatemala International Series 2025 dan VII El Savador International 2025. Untuk 2026 ini, Pramudya belum tampil di kompetisi mana pun.