5 Calon Kuat Juara MotoGP 2026, Nomor 1 Marc Marquez!

ADA 5 calon kuat juata MotoGP 2026 yang menarik untuk dibahas. Salah satunya tentu sang juara bertahan, Marc Marquez, yang diprediksi memiliki kans yang besar untuk kembali bersinar di 2026.

Kendati demikian, Marquez dipastikan takkan mudah untuk mengulangi kejayaan saat menjadi juara dunia MotoGP 2025. Sebab ada empat rider lain yang diprediksi akan tampil tak kalah hebat di 2026 ini. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Kuat Juara MotoGP 2026:

1. Marc Marquez

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Marc Marquez tengah gacor usai menjadi juara dunia MotoGP 2025. Keberhasilannya merebut gelar juara dunia kesembilan itu terbilang fantastis, mengingat ia mengunci gelar dengan total 11 kemenangan di balapan utama dan 15 di sprint race.

Meski sempat mengalami cedera parah di MotoGP Mandalika 2025, kondisi Marquez kini semakin membaik. Ia pun diprediksi bisa tampil menggila sejak seri pembuka, yang berlangsung di MotoGP Thailand 2026 pada 27 Februari-1 Maret 2026.

2. Alex Marquez

Alex Marquez melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Selama MotoGP 2025 berlangsung, Marquez mendapatkan perlawanan ketat dari adik kandungnya sendiri, yakni Alex Marquez. Rider Gresini Ducati itu pun pada akhirnya menutup MotoGP 2025 dengan finis di urutan kedua.

Dengan modal positif itu, serta mendapatkan kepercayaan menunggangi motor Desmosedici GP26, maka Alex lagi-lagi dipercaya bisa merepotkan Marquez. Sebab kini motor keduanya sama, tak seperti musim lalu di mana Marquez memakai GP25, sementara Alex GP24.

3. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi memenangi balapan MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@marcobez72)

Bezzecchi menjadi musim yang luar biasa bersama Aprilia Racing di MotoGP 2025. Meski itu adalah tahun perdananya bersama Aprilia, Bezzecchi mampu tampil baik hingga finis ketiga (di bawah Marquez dan Alex) di klasemen akhir pembalap MotoGP 2025.