HOME SPORTS NETTING

Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Rin Iwanaga Resmi Lepas Masa Lajang

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |16:15 WIB
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Rin Iwanaga Resmi Lepas Masa Lajang
Rin Iwanaga resmi menikah. (Foto: Instagram/@rin.iwng521)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari pebulu tangkis supercantik, Rin Iwanaga. Pebulu tangkis spesialis nomor ganda putri Jepang itu resmi melepas masa lajangnya.

Kabar tersebut disampaikan Iwanaga dalam unggahan di media sosialnya. Unggahan itu pun langsung dibanjiri ucapan selamat.

Rin Iwanaga

1. Resmi Menikah

Ya, Rin Iwanaga bagikan kabar bahagia itu lewat unggahan di Instagram pribadinya, @rin.iwng521 pada Senin, 9 Februari 2026. Dia mengunggah sejumlah foto, salah satunya menampilkan potret dirinya bersama sang suami sembari memamerkan kertas berisi bukti pernikahannya.

Lalu, Rin dan sang suami juga memamerkan cincin nikahnya di potret lainnya. Senyum bahagia terpancar dari pasangan ini.

“Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami!” tulis Rin Iwanaga dalam unggahannya.

“Kami sedang membangun rumah yang dipenuhi senyuman bersama. Kami harap Anda akan terus mendukung kami dengan kebaikan! Terima kasih atas dukungan Anda yang terus diberikan!” lanjutnya.

 

