Daftar Wakil Indonesia di Ruichang China Masters 2026: Kejutan, Apriyani Rahayu Main di Ganda Putri dan Campuran!

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar resmi pemain yang akan berlaga di ajang Ruichang China Masters 2026 pada 10-15 Maret mendatang. Indonesia dipastikan menurunkan kombinasi talenta muda dan pemain senior dalam turnamen berlevel Super 100 ini, dengan sorotan utama tertuju pada kembalinya salah satu bintang ganda putri tanah air ke arena pertandingan, yakni Apriyani Rahayu.

Nama yang paling menarik perhatian adalah hadirnya Apriyani Rahayu yang kembali turun berlaga di level ini. Menariknya, peraih medali emas Olimpiade tersebut tidak hanya akan bertarung di sektor spesialisnya, ganda putri, melainkan juga dipastikan bakal main rangkap di sektor ganda campuran.

1. Debut Kolaborasi Senior-Junior di Dua Sektor

Pada sektor ganda putri, Apriyani akan bermain bersama Lanny Tria Mayasari yang sebelumnya sudah menjalani debut di Indonesia Masters 2026. Dalam turnamen debut tersebut, performa mereka terbilang menjanjikan dengan keberhasilan menembus babak semifinal.

Keikutsertaan mereka di China Masters kali ini tentu menjadi ajang untuk semakin mematangkan chemistry di lapangan. Sedangkan di ganda campuran, Apriyani akan bertandem dengan partner muda potensial, yakni Taufik Aderya.

Berdasarkan daftar pemain yang sudah dirilis, pasangan kombinasi senior-junior Taufik/Apriyani ini harus memulai langkah perjuangan mereka dari babak kualifikasi untuk bisa menembus babak utama.

Lanny Tria/Apriyani Rahayu. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Strategi Pemain Rangkap

Sementara itu, senada dengan langkah Apriyani, Lanny Tria Mayasari juga akan bermain rangkap di Ruichang China Masters 2026. Lanny dijadwalkan turun di nomor ganda campuran bersama salah satu pemain spesialis ganda putra, Daniel Edgar Marvino.

Eksperimen pasangan baru ini diharapkan bisa memberikan dimensi serangan yang berbeda bagi skuad Merah Putih.