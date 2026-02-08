Jorge Lorenzo Peringatkan Rival, Ducati dan Marc Marquez Bisa Makin Menggila di MotoGP 2026!

SEPANG – Jorge Lorenzo memberi penilaian tentang performa Ducati Corse pada Tes Pramusim MotoGP 2026. Katanya, Marc Marquez dan kawan-kawan bisa jadi makin menggila musim ini.

Tes Pramusim MotoGP 2026 yang pertama rampung digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, pekan lalu. Alex Marquez jadi yang tercepat sepanjang tiga hari dengan 1 menit 56,402 detik.

Torehan itu dicatatkan pada Kamis 5 Februari 2026 siang WIB. Kebetulan di sesi itu para pembalap menjalankan simulasi kualifikasi dan Sprint Race sehingga motor disetel agar punya performa terbaik.

1. Dominasi 4 Besar

Di sesi itu pula, lima penunggang motor Ducati Desmosedici menguasai enam besar. Empat di antaranya menghuni urutan 1-4 yakni Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, dan Francesco Bagnaia.

Kebetulan, keempatnya menggunakan motor yang sama yakni Desmosedici GP26. Hal itu langsung dibaca sebagai pertanda dominasi Ducati, terutama Marc Marquez, akan berlanjut di MotoGP 2026.

Dugaan tersebut diperkuat dengan pernyataan Lorenzo yang menyaksikan sendiri motor-motor GP26 dari pinggir trek. Menurutnya, kuda besi itu terlihat lebih stabil dibandingkan para pesaing.

“Tampaknya Ducati sudah membuat langkah maju, sebuah langkah maju yang kuat. Dilihat dari pinggir trek, Ducati sangat halus, sangat elektrik, terutama saat keluar tikungan,” kata Lorenzo, mengutip dari Crash, Minggu (8/2/2026).