Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Dibekuk Wakil Malaysia, Langkah Apriyani/Lanny Terhenti

JAKARTA – Harapan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari, untuk memperebutkan gelar juara di rumah sendiri harus sirna. Pasangan baru ini gagal melangkah ke partai puncak Indonesia Masters 2026 setelah dipaksa menyerah oleh ketangguhan wakil Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026) sore WIB, Apriyani/Lanny kalah telak dalam dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 9-21.

Jalannya Pertandingan

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak semifinal Indonesia Masters 2026. Jalannya laga dimulai dengan tekanan tinggi, di mana Apriyani/Lanny mendapatkan perlawanan cukup sengit dari Pearly/Thinaah dalam gim pertama. Alhasil, mereka tertinggal 1-6 dari Pearly/Thinaah.

Lanny Tria/Apriyani Rahayu. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pearly/Thinaah terus memperlebar jarak dari Apriyani/Lanny. Sementara waktu mereka dapat unggul 15-10 atas lawan.

Apriyani/Lanny akhirnya harus mengakui ketangguhan Pearly/Thinaah. Hal itu dikarenakan mereka takluk dari Pearly/Thinaah dengan poin 15-21.