HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Terbuang dari Negaranya Usai Dicap Pengkhianat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |13:17 WIB
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Terbuang dari Negaranya Usai Dicap Pengkhianat
Simak kisah sedih Ye Zhaoying yang terbuang dari negaranya usai dicap pengkhianat (Foto: Istimewa)
A
A
A

KISAH sedih Ye Zhaoying menarik untuk diulas. Sebab, rival Susy Susanti itu terbuang dari negaranya usai dicap sebagai pengkhianat.

Ye merupakan salah satu tunggal putri andalan China pada dekade 1990-an. Ia kerap bersaing dengan nama-nama seperti Susy Susanti hingga Bang Soo-hyun di masa keemasannya.

1. Olimpiade Sydney 2000

Susy Susanti AFP

Sepanjang kariernya, Ye sukses mendulang prestasi bergengsi. Sebut saja seperti merebut gelar juara dunia 1995 dan 1997, Indonesia Open 1992 dan 1993, All England, Kejuaraan Asia (1992, 1994, 1995, 1998 dan 1999).

Selain itu, Ye juga pernah meraih medali perunggu Olimpiade Sydney 2000. Akan tetapi, prestasi tersebut menjadi awal dari masa kelam dalam hidupnya sebagai pebulu tangkis China.

Sebab, Ye secara gamblang mengaku sempat diancam dan minta sengaja kalah saat melawan kompatriotnya, Gong Zhichao, di semifinal Olimpiade 2000. Itu atas perintah Li Yongbo selaku pelatih kepala tim bulu tangkis China, dan Tang Xueha sebagai pelatih kepala tunggal putri.

Ye diperintah untuk sengaja kalah saat berhadapan dengan Gong agar rekan senegaranya itu bisa lolos ke babak final dan mengalahkan Camilla Martin. Namun, ia sempat mencoba melawan kecurangan rezim tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
