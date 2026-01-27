Hasil Kualifikasi Thailand Masters 2026: 4 Wakil Indonesia Kandas, Hanya Thalita yang Tersisa

BANGKOK – Rangkaian babak kualifikasi Thailand Masters 2026 telah rampung digelar dengan hasil yang kurang menggembirakan bagi kontingen Merah Putih. Dari lima wakil yang berjuang memperebutkan tiket ke babak utama, hanya tunggal putri ,Thalita Ramadhani Wiryawan yang berhasil memastikan diri melaju ke babak 32 besar.

Turnamen yang masuk dalam kalender BWF World Tour Super 300 ini dihelat di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, mulai Selasa (27/1/2026). Perjuangan skuad muda Indonesia menemui jalan terjal saat harus berhadapan dengan lawan-lawan tangguh dari berbagai negara Asia dan Eropa.

1. Dominasi Thalita Wiryawan di Sektor Tunggal Putri

Langkah impresif Thalita Ramadhani Wiryawan dimulai saat ia menyingkirkan wakil Spanyol, Clara Azurmendi. Lewat pertarungan tiga gim yang cukup dominan, Thalita menutup laga dengan skor 21-11, 13-21, dan 21-12.

Hasil positif tersebut mengantarkan Thalita ke fase penentuan untuk berhadapan dengan rekan senegaranya, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi. Sebelumnya, Ni Kadek Dhinda melaju setelah menyisihkan wakil India, Shreya Lele, melalui drama rubber game dengan skor 21-12, 12-21, dan 21-15.

Dalam "derbi Merah Putih" tersebut, Thalita akhirnya mampu menaklukkan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi. Kepastian tiket babak utama didapat Thalita setelah memenangi duel ketat dua gim langsung yang berakhir dengan poin 21-19 dan 21-16.