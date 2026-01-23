Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Lanny/Apriyani Lolos Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |20:30 WIB
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Lanny/Apriyani Lolos Semifinal!
Lanny dan Apriyani Rahayu lolos semifinal Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

DUA ganda putri bulu tangkis Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu mendapat hasil berbeda di perempatfinal Indonesia Masters 2026. Tiwi/Fadia harus angkat koper dari turnamen usai kalah dari wakil Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi.

Sementara, Lanny/Apriyani mengamankan tiket semifinal setelah mengalahkan utusan Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu Hsuan. Hasil ini membuat Indonesia memiliki satu wakil di nomor ganda putri semifinal Indonesia Masters 2026.

Jalannya Pertandingan

Lanny Tria/Apriyani Rahayu. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Dua pertandingan di atas digelar di waktu yang hampir bersamaan di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (23/1/2026) malam WIB. Tiwi/Fadia bermain lebih dulu kontra Igarashi/Takahashi.

Pada game pertama, pertandingan sengit langsung tersaji. Tiwi/Fadia harus bersusah payah mengalahkan ganda putri Jepang tersebut.

Di game kedua dan ketiga, Miyu/Takahashi berhasil mendominasi. Akhirnya, pasangan Jepang itu sukses mengunci kemenangan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-11, dan 21-14.

Hasil ini membuat perjuangan Tiwi/Fadia di Indonesia Masters 2026 resmi terhenti. Pada pertandingan lainnya, Lanny/Apriyani sukses mengunci tiket semifinal.

 

