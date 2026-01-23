Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Lanny/Apriyani Lolos Semifinal!

DUA ganda putri bulu tangkis Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu mendapat hasil berbeda di perempatfinal Indonesia Masters 2026. Tiwi/Fadia harus angkat koper dari turnamen usai kalah dari wakil Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi.

Sementara, Lanny/Apriyani mengamankan tiket semifinal setelah mengalahkan utusan Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu Hsuan. Hasil ini membuat Indonesia memiliki satu wakil di nomor ganda putri semifinal Indonesia Masters 2026.

Jalannya Pertandingan

Dua pertandingan di atas digelar di waktu yang hampir bersamaan di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (23/1/2026) malam WIB. Tiwi/Fadia bermain lebih dulu kontra Igarashi/Takahashi.

Pada game pertama, pertandingan sengit langsung tersaji. Tiwi/Fadia harus bersusah payah mengalahkan ganda putri Jepang tersebut.

Di game kedua dan ketiga, Miyu/Takahashi berhasil mendominasi. Akhirnya, pasangan Jepang itu sukses mengunci kemenangan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-11, dan 21-14.

Hasil ini membuat perjuangan Tiwi/Fadia di Indonesia Masters 2026 resmi terhenti. Pada pertandingan lainnya, Lanny/Apriyani sukses mengunci tiket semifinal.