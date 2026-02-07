Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Raymond/Joaquin Tumbang, Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang

QINGDAO - Perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di ajang Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 harus terhenti di babak semifinal. Berhadapan dengan Jepang di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) malam WIB, Tim Merah-Putih dipastikan gagal melaju ke partai puncak setelah kalah dengan skor akhir 1-3.

Kekalahan Indonesia dipastikan pada partai keempat saat ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus mengakui keunggulan Takumi Nomura/Yuichi Shimogami. Pasangan muda Merah Putih ini takluk dalam permainan dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Joaquin mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Takumi/Yuichi dalam gim pertama. Hal itu membuat Raymond/Joaquin sulit mengembangkan permainan terbaik mereka di atas lapangan.

Raymond/Joaquin sempat tertinggal 15-18 dari Takumi/Yuichi pada poin-poin krusial. Namun, Raymond/Joaquin masih gigih dalam berusaha mengejar ketertinggalan tersebut guna memperpanjang napas.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Raymond/Joaquin mau tidak mau harus mengakui ketangguhan Takumi/Yuichi pada set pembuka. Pasangan Indonesia tersebut akhirnya takluk dengan poin 17-21.

Dalam gim kedua, Raymond/Joaquin mencoba bangkit untuk memaksakan adanya gim penentuan. Akan tetapi, Takumi/Yuichi masih bermain cukup solid dan disiplin dalam menjaga pertahanan mereka.