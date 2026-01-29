Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Thailand Masters 2026: Febriana/Meilysa dan Amallia/Siti Melesat ke Perempatifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |16:09 WIB
Hasil 16 Besar Thailand Masters 2026: Febriana/Meilysa dan Amallia/Siti Melesat ke Perempatifinal!
Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Kekuatan ganda putri Indonesia masih belum terbendung di ajang Thailand Masters 2026. Dua pasangan andalan Merah Putih, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari serta Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses mengunci tempat di babak perempatfinal setelah tampil dominan pada babak 16 besar.

Seluruh pertandingan babak 16 besar itu dimainkan di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Kamis (29/1/2026) sore WIB. Perang saudara tersaji dengan mempertemukan Febriana/Meilysa kontra Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu.

1. Perang Saudara

Febriana/Meilysa pun sukses memenangi perang saudara tersebut. Mereka menumbangkan Lanny/Apriyani dalam dua gim langsung dengan skor 21-11, dan 21-13.

Rintangan berat akan Febriana/Meilysa hadapi di babak perempat final. Pasalnya, mereka menantang ganda putri unggulan pertama asal Taiwan, yakni Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun.

Kemudian Amallia/Siti sukses mengikuti jejak Febriana/Meilysa. Ganda putri Pelatnas Cipayung itu mengamankan tiket perempatfinal usai mengalahkan Fan Ka Yan/Yau Mau Ying asal Hong Kong.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

2. Dominasi Amallia/Siti

Tiwi/Fadia tampil impresif sejak awal. Hasilnya, mereka menutup pertandingan dalam dua gim langsung dengan skor kemenangan 21-12, dan 21-15.

 

