HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2026: Lanny/Apriyani Lolos 16 Besar Usai Sikat Pasangan Denmark

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |19:02 WIB
Hasil Thailand Masters 2026: Lanny/Apriyani Lolos 16 Besar Usai Sikat Pasangan Denmark
Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu sukses melaju ke 16 besar Thailand Masters 2026 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)
BANGKOK – Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu sukses melaju ke 16 besar Thailand Masters 2026 Super 300. Ganda putri Indonesia itu menang dengan skor kembar 21-14 dan 21-14 atas Natasja P. Anthonisen/Amalie Cecilie Kudsk di babak pertama.

Bermain di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Selasa (27/1/2026) sore WIB, Lanny/Apriyani sengit sejak awal melawan pasangan Denmark itu. Kedua pasangan bermain imbang dengan skor 6-6.

Lanny Tria/Apriyani Rahayu. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Namun perlahan, Lanny/Apriyani berhasil keluar dari tekanan. Poin demi poin terus mereka curi hingga ungguli Natasja/Amalie dengan skor 11-8 di interval gim pertama.

Usai jeda, Lanny/Apriyani tampil sangat lepas. Racikan baru Pelatnas Cipayung itu terus memperlebar jarak menjadi 15-12 atas pasangan Denmark.

Natasja/Amalie terlihat kesulitan mengembangkan permainannya. Alhasil, Lanny/Apriyani menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

 

