HOME SPORTS MOTOGP

Honda Santai Tanggapi Rumor Bergabungnya Fabio Quartararo di MotoGP 2027, Singgung soal Prioritas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |18:16 WIB
Honda santai saja menanggapi rumor bergabungnya Fabio Quartararo pada MotoGP 2027
Honda santai saja menanggapi rumor bergabungnya Fabio Quartararo pada MotoGP 2027 (Foto: Instagram/@yamahamotogp)
SELANGOR – Manajer Tim Honda HRC Castrol, Alberto Puig, santai menanggapi rumor bergabungnya Fabio Quartararo untuk MotoGP 2027. Baginya, semua terlalu cepat dan pabrikan sudah punya prioritasnya sendiri.

Quartararo santer dilaporkan akan menjadi pembalap pabrikan Honda di MotoGP 2027. Rider tim Monster Energy Yamaha itu bahkan disebut telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama tim pabrikan berlogo sayap tersebut.

1. Semua Bicara

Fabio Quartararo

Rumor Quartararo ke Honda semakin menguat setelah Yamaha mengalami hasil buruk dalam tes pramusim di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Di mana, pabrikan berlogo garpu tala itu harus melewatkan tes pada hari kedua karena mengalami masalah pada mesin V4 terbaru mereka. 

Bagi Puig, segala rumor yang mengaitkan dengan timnya adalah hal yang wajar. Saat ini memang menjadi fase di mana setiap tim sedang membidik pembalap incarannya untuk musim 2027, mengingat banyak pembalap yang kontraknya habis pasca MotoGP 2026. 

“Yang bisa saya katakan adalah semua orang berbicara dengan semua orang. Semua pabrikan berbicara dengan semua pembalap, dan semua pembalap juga berbicara. Proses seperti ini setiap tahunnya datang semakin cepat. Namun, belum ada yang jelas,” kata Puig, dikutip dari Crash, Minggu (8/2/2026).

2. Dukung Pembalap

Pria asal Spanyol itu menegaskan sikap Honda saat ini adalah mendukung penuh pembalapnya yang akan berkompetisi di MotoGP 2026. Ia menjelaskan, pihaknya belum berpikir jauh mengenai program untuk musim 2027. 

“Satu-satunya hal yang jelas bagi Honda saat ini adalah kami harus mendukung pembalap kami yang sekarang, dan itulah yang akan kami lakukan. Kami akan memulai musim dan melihat bagaimana perkembangannya. Tapi yang pasti, Honda belum menentukan program untuk musim 2027,” ujar Puig.

 

Halaman:
1 2
