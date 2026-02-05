Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Final Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ketiga di Sirkuit Sepang: Marc Marquez Gagal Jadi yang Tercepat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |18:23 WIB
Hasil Final Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ketiga di Sirkuit Sepang: Marc Marquez Gagal Jadi yang Tercepat
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
SEPANG – Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez sukses mencuri perhatian dalam penutupan tes pramusim MotoGP 2026 di Malaysia. Pembalap asal Spanyol tersebut berhasil mencatatkan waktu tercepat pada sesi kedua hari ketiga yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Kamis (5/2/2026) sore WIB.

Alex Marquez mencatatkan waktu 1 menit 58,028 detik. Catatan itu sebagai modal pembalap tersebut menatap MotoGP 2026 sekaligus sinyal bahaya untuk para rider lain, termasuk kakak kandungnya, Marc Marquez.

Lalu di posisi kedua ditempati oleh pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Dia menorehkan waktu 1 menit 58,166 detik.

Sementara itu Marc Marquez harus puas berada di posisi ketiga. Sang juara MotoGP 2025 tersebut mencatatkan waktu 1 menit 58,289 detik.

1. Ducati Tampil Dominan

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Di posisi keempat ada pembalap KTM Red Bull Pedro Acosta dengan waktu 1 menit 58,676 detik. Di peringkat kelima ada pembalap Aprilia Marco Bezzecchi dengan 1 menit 58,937 detik.

Tes pramusim di Sirkuit Sepang sebagai persiapan para pembalap menatap MotoGP 2026. Tentunya, setiap tim memanfaatkan momen ini untuk menguji coba komponen baru dan menyempurnakan setelan motor.

 

