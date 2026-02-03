Alex Marquez Blak-blakan Ingin Tim Pabrikan di MotoGP 2027, Ducati atau KTM?

ALEX Marquez blak-blakan mengakui jadi pembalap tim pabrikan adalah impiannya di MotoGP 2027. Namun, ia menekankan, saat ini cukup bahagia bersama Gresini Racing.

Kontrak sebagian besar pembalap akan habis pada penghujung MotoGP 2026, termasuk Alex Marquez. Kursi di tim pabrikan terbuka lebar sehingga bursa transfer pembalap akan seru jelang MotoGP 2027.

Apalagi, musim depan, MotoGP memasuki era baru dengan sejumlah perubahan regulasi teknis. Pembalap dan tim bak memulai lagi dari nol sehingga peluang jadi juara dunia lebih terbuka.

1. Motor Spek Pabrikan

Salah satu pembalap yang dirumorkan akan pindah adalah Alex Marquez. Adik dari Marc Marquez itu sudah menunjukkan seperti apa kualitasnya dengan menjadi runner up MotoGP 2025.

Berkat penampilan gemilang itu, Alex Marquez mendapat hadiah dari Ducati berupa motor spek pabrikan di MotoGP 2026. Ia pun menyambut gembira insentif dari Borgo Panigale.

“Menjadi pembalap tim pabrikan adalah motivasi tambahan. Dengan motor spek pabrikan, Anda tahu akan mempunyai solusi serta peningkatan sepanjang tahun. Motor spek pabrikan selalu penting, bahkan untuk tahun ini,” kata Alex Marquez, mengutip dari Motosan, Selasa (3/2/2026).