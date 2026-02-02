Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Breaking News: Aprilia Resmi Perpanjang Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:31 WIB
Breaking News: Aprilia Resmi Perpanjang Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!
Aprilia Racing bergerak cepat mengamankan jasa Marco Bezzecchi (Foto: MotoGP)
A
A
A

APRILIA Racing bergerak cepat mengamankan jasa Marco Bezzecchi. Mereka mengikat pembalap asal Italia itu dengan kontrak multi-tahun mulai MotoGP 2027.

“Marco Bezzecchi dan RS-GP mengatakan, ‘Ya’. Aprilia Racing mengonfirmasi perpanjangan kontrak multi-tahun dengan Marco Bezzecchi,” tulis pengumuman di situs resmi MotoGP, Senin (2/2/2026).

1. Bak Pernikahan

Marco Bezzecchi

Peresmian kontrak baru itu dilakukan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, jelang Tes Pramusim MotoGP 2026. Cara Aprilia dan Bezzecchi melakukan pengumuman pun cukup menarik.

Saat mengakhiri MotoGP 2025, Bezzecchi tampak seperti melamar motor Aprilia RS-GP miliknya dengan sebentuk cincin. Tim lalu memakai kelanjutan dari drama itu bak sebuah pernikahan di Sepang.

“Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk multi-tahun, selama Bezzecchi ingin terus balapan, dan selama Albarosa (nama yang diberi oleh Bezzecchi), masih memiliki bahan bakar di tangkinya,” bunyi pengumuman tersebut.

Yang jelas, Bezzecchi jadi pembalap pertama di MotoGP 2026 yang memperpanjang kontrak. Aprilia tidak ingin kehilangan rider yang musim lalu finis ketiga di klasemen akhir tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/38/3199028/diogo_moreira_bangga_latihan_bareng_marc_marquez_dan_alex_marquez_jelang_motogp_2026_diogomoreira11-MPCb_large.jpg
Diogo Moreira Bangga Latihan Bareng Marc Marquez dan Alex Marquez Jelang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/38/3198980/miguel_oliveira_bersama_sang_istri_andreai_pimenta-X1f6_large.jpg
Kisah Asmara Miguel Oliveira, Berawal dari Persahabatan hingga Menikahi Adik Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/38/3198931/alex_marquez-38Et_large.jpg
Ketar-ketir Lihat Aprilia Makin Kencang, Alex Marquez Tuntut Ducati Berbenah Jelang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/38/3198900/jorge_martin-6IZF_large.jpg
Ambisi Jorge Martin di MotoGP 2026: Siap Bangkit dan Tebus Kegagalan Musim Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198776/pedro_acosta_dan_jorge_martin_jadi_perbincangan_jelang_motogp_2026-58DY_large.jpg
Pedro Acosta dan Jorge Martin Digosipkan Pindah Tim Pabrikan, Manajer: Fokus ke Tes Pramusim MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198744/valentino_rossi_merasa_sirkuit_internasional_mandalika_bisa_membantu_anak_anak_muda_indonesia_menembus_motogp-MgGd_large.jpg
Valentino Rossi Harap Hadirnya Sirkuit Mandalika Bantu Pembalap Indonesia Tembus MotoGP
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement