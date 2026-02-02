Breaking News: Aprilia Resmi Perpanjang Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!

APRILIA Racing bergerak cepat mengamankan jasa Marco Bezzecchi. Mereka mengikat pembalap asal Italia itu dengan kontrak multi-tahun mulai MotoGP 2027.

“Marco Bezzecchi dan RS-GP mengatakan, ‘Ya’. Aprilia Racing mengonfirmasi perpanjangan kontrak multi-tahun dengan Marco Bezzecchi,” tulis pengumuman di situs resmi MotoGP, Senin (2/2/2026).

1. Bak Pernikahan

Peresmian kontrak baru itu dilakukan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, jelang Tes Pramusim MotoGP 2026. Cara Aprilia dan Bezzecchi melakukan pengumuman pun cukup menarik.

Saat mengakhiri MotoGP 2025, Bezzecchi tampak seperti melamar motor Aprilia RS-GP miliknya dengan sebentuk cincin. Tim lalu memakai kelanjutan dari drama itu bak sebuah pernikahan di Sepang.

“Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk multi-tahun, selama Bezzecchi ingin terus balapan, dan selama Albarosa (nama yang diberi oleh Bezzecchi), masih memiliki bahan bakar di tangkinya,” bunyi pengumuman tersebut.

Yang jelas, Bezzecchi jadi pembalap pertama di MotoGP 2026 yang memperpanjang kontrak. Aprilia tidak ingin kehilangan rider yang musim lalu finis ketiga di klasemen akhir tersebut.