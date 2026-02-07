Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Rachel/Febi Kalah, Indonesia Tertinggal 0-2 dari Korea Selatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |10:49 WIB
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Rachel/Febi Kalah, Indonesia Tertinggal 0-2 dari Korea Selatan
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menelan kekalahan dari Baek Ha-na/Kim Hye-jeong dalam laga kedua semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
QINGDAO – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menelan kekalahan dari Baek Ha-na/Kim Hye-jeong dalam laga kedua semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026), 14-21 dan 10-21. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 0-2 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Rachel/Febi mendapat perlawanan sengit dari Baek/Kim di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) pagi WIB. Ganda putri Pelatnas PBSI itu tertinggal 4-8 dari lawannya. 

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum

Rachel/Febi sempat memangkas jarak menjadi 7-9. Namun Baek/Kim berhasil keluar dari tekanan dan unggul 11-7 di interval gim pertama. 

Usai jeda, Rachel/Febi tampak bermain lebih agresif. Hasilnya, mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 13-13. Namun setelah itu Baek/Kim kembali memegang kendali.

Ganda putri Korsel itu mencuri enam angka beruntun hingga unggul 16-13. Alhasil, Baek/Kim menang atas Rachel/Febi di gim pertama dengan skor 21-14.

Pada gim kedua, Baek/Kim tidak menurunkan tempo permainannya. Variasi serangan yang mereka lancarkan sukses ungguli Rachel/Febi dengan skor 6-2.

 

