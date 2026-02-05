Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Menggila di Tes Pramusim MotoGP 2026, Joan Mir: Ini Motor Terbaik Honda!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |04:01 WIB
Menggila di Tes Pramusim MotoGP 2026, Joan Mir: Ini Motor Terbaik Honda!
Pembalap Tim Honda HRC Castrol, Joan Mir. (Foto: Instagram/joanmir36official)
A
A
A

SEPANG – Kebangkitan raksasa Jepang, Honda, mulai terlihat nyata pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu 4 Februari 2026. Rider Honda, Joan Mir sukses mencatatkan waktu tercepat 1 menit 56,874 detik, yang sekaligus menjadi rekor lap tercepat Honda di sirkuit tersebut.

Hasil ini menandai pertama kalinya pabrikan berlogo sayap tunggal itu memuncaki sesi tes resmi sejak terakhir kali melakukannya di Mandalika pada 2022 silam. Meskipun sesi hari kedua sempat terganggu hujan, performa Mir memberikan sinyal positif bagi pengembangan motor RC213V.

Juara dunia MotoGP 2020 tersebut tidak ragu menyebut bahwa motor tahun ini adalah paket terbaik yang pernah ia tunggangi sejak bergabung dengan tim pabrikan Honda pada 2023.

1. Hal Positif soal Motor Baru

"Saat ini saya merasa nyaman di atas motor. Ini adalah paket terbaik yang pernah saya kendarai sejak saya bergabung dengan Honda. Jadi, saya senang," ujar Mir, dikutip dari Crash, Kamis (5/2/2026).

Menariknya, catatan waktu fantastis tersebut diraih hanya dengan menggunakan satu ban lunak (soft tyre) di awal hari. Hal itu mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk mempertajam waktu pada hari terakhir tes.

Joan Mir. (Foto: MotoGP)
Joan Mir. (Foto: MotoGP)

Direktur Teknis Honda, Romano Albesiano, menanggapi hasil ini dengan sikap tenang. Meski puas dengan daya saing motor yang mulai meningkat, Albesiano menegaskan potensi sesungguhnya dari RC213V baru akan terlihat pada hari penutup tes Sepang.

Baginya, konsistensi dan performa kompetitif di tahap awal musim adalah modal krusial untuk bersaing di papan atas.

 

Halaman:
1 2
